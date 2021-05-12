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Бойовики ХАМАС випустили ще 130 ракет по Ізраїлю - ЗМІ

12 травня 2021, 20:33
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Ракетні обстріли були відновлені після атаки ізраїльських військових по об'єктах в Секторі Гази, а також вбивства командирів ХАМАС.

ракети, Ізраїль, Сектор Газа
Бойовики ХАМАС випустили ще 130 ракет по Ізраїлю - ЗМІ / Фото Reuters

Бойовик ХАМАС відновили ракетні обстріли Ізраїлю з Сектора Гази. Після 18:00 по ізраїльській території було випущено 130 ракет, деякі з них досягли мети попри систему "Залізний купол".

Як заявили в ХАМАС, ракетні обстріли були відновлені після атаки ізраїльських військових по об'єктах в Секторі Гази, а також вбивства командирів ХАМАС, повідомляють ізраїльські ЗМІ Times of Israel і Haaretz.

Одна з ракет потрапила в будинок в ізраїльському місті Сдерот, який розташований поблизу Сектора Гази. Унаслідок попадання три людини постраждали, стан одної з них - серйозний.

Згодом МЗС Ізраїлю повідомило, що через пряме попадання ракети в будинок в Сдероті загинула 6-річна дитина.

Ще одна ракета потрапила в будинок в місті Ашкелон.

Як заявила Армія оборони Ізраїлю, сирени протиповітряної оборони спрацювали в центральних і південних районах Ізраїлю. Жителі населених пунктів, що опинилися в радіусі ураження, направляються до бомбосховища.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав ліквідацію командирів кібер-військ Хамасу. Він підкреслив, що кожного, хто підніме руку на громадян його країни, чекає невідворотна відплата.

"Того, хто підніме на нас руку, чекає невідворотна відплата", - заявив Нетаньяху.

Загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини - про що йшлося раніше:

  • 7 травня напередодні національного свята Ізраїлю - Дня Єрусалиму - на Храмовій горі у східній частині міста, біля мечеті Аль-Акса відбулися масові зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією із застосуванням каменів, гумових куль та сльозогінного газу. Під час заворушень постраждали кілька сотень протестувальників і десятки правоохоронців, наступними днями сутички продовжили набирати обертів.
  • Додатковим фактором конфлікту стала спроба виселити кілька палестинських сімей з району Єрусалиму Шейх-Джеррах, згідно з рішенням ізраїльського суду.
  • З 10 травня ісламістське угруповання ХАМАС, яке фактично контролює Сектор Гази, почало масові обстріли ізраїльської території. Лише за першу ніч було випущено майже 200 ракет. Ізраїльські військові відповіли бомбардуваннями об'єктів на території Сектора Гази, зокрема, баз ХАМАС і руху Ісламський джихад.
  • 12 травня в армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що у відповідь на сотні ракет, випущених за останні 24 години, був здійснений "найбільший удар з 2014 року". Військові вразили низку значних терористичних цілей, у тому числі терористів у Секторі Гази.
  • 12 травня міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по Сектору Гази до досягнення повної "тиші". Це відповідь на ракетні удари з Сектора Гази.

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