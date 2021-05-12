Бойовики ХАМАС випустили ще 130 ракет по Ізраїлю - ЗМІ / Фото Reuters

Бойовик ХАМАС відновили ракетні обстріли Ізраїлю з Сектора Гази. Після 18:00 по ізраїльській території було випущено 130 ракет, деякі з них досягли мети попри систему "Залізний купол".

Як заявили в ХАМАС, ракетні обстріли були відновлені після атаки ізраїльських військових по об'єктах в Секторі Гази, а також вбивства командирів ХАМАС, повідомляють ізраїльські ЗМІ Times of Israel і Haaretz.

Одна з ракет потрапила в будинок в ізраїльському місті Сдерот, який розташований поблизу Сектора Гази. Унаслідок попадання три людини постраждали, стан одної з них - серйозний.

Згодом МЗС Ізраїлю повідомило, що через пряме попадання ракети в будинок в Сдероті загинула 6-річна дитина.

Ще одна ракета потрапила в будинок в місті Ашкелон.

Як заявила Армія оборони Ізраїлю, сирени протиповітряної оборони спрацювали в центральних і південних районах Ізраїлю. Жителі населених пунктів, що опинилися в радіусі ураження, направляються до бомбосховища.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав ліквідацію командирів кібер-військ Хамасу. Він підкреслив, що кожного, хто підніме руку на громадян його країни, чекає невідворотна відплата.

"Того, хто підніме на нас руку, чекає невідворотна відплата", - заявив Нетаньяху.

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