Великій сімці запропонували план контрудару по Росії і Китаю

Британія запропонувала G7 створити механізм протидії пропаганді Китаю і Росії / Facebook Посольство України в США

Британія пропонує країнам G7 створити загальний механізм, який дозволить в короткі терміни спростовувати поширювану Росією і Китаєм неправдиву інформацію про резонансні події в світі. У Лондоні вважають, що люди повинні отримувати об'єктивні і перевірені відомості.

Як розповів в інтерв'ю Reuters глава МЗС Великобританії Домінік Рааб, Москва і Пекін мають намір посіяти недовіру на Заході, а також поширюють неправдиву інформацію про вибори або вакцину від коронавірусу. Щоб протистояти таким викликам, Великій сімці слід розробити механізм протидії їхній пропаганді.

"Коли ми бачимо, як там (в якійсь із західних країн) публікують цю брехню, пропаганду або фейкові новини, ми можемо не просто залишатися осторонь, але повинні зібратися разом, щоб підготувати спростування і, чесно кажучи, надати правду для жителів як цієї країни, а також для Росії або Китаю, і для всього світу", - сказав Рааб.читайте такожКитай "наїхав" на США через нові санкції проти Росії

Дипломат додав, що королівство вже визначилося зі своєю позицією щодо Москви і Пекіна. Росія розглядається Британією як найбільша загроза безпеці держави, а Китай – головний виклик в економічному, технологічному і військовому плані в довгостроковій перспективі.

Крім того, міністр закордонних справ Великобританії підкреслив, що багато хто з союзників Лондона прагне детально вивчити інформацію про те, як і чому почалася пандемія коронавірусної інфекції COVID-19.

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