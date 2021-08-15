Місце аварії Бе-200 в Туреччині / aa.com.tr

У Туреччині в результаті аварії пожежного літака Бе-200 загинув російський льотчик Євген Кузнєцов, який став головним героєм пропагандистського фільму "Форсаж. Повернення", присвяченого захопленню РФ Криму.

За даними сайту Миротворець, він також брав участь у бомбардуваннях мирних громадян Сирії.

"Причетний до планування і здійснення бомбардувань мирного населення Сирії у складі екіпажу авіаносного крейсера Адмірал Кузнєцов, що знаходився в кінці 2016 року в Східному Середземномор'ї", – йдеться на відповідній сторінці сайту.

Крім того, Кузнєцов незаконно перетинав український кордон, проходив підготовку в наземному випробувально-тренувальному комплексі корабельної авіації в місті Саки в окупованому Криму.

Нагадаємо, російський літак-амфібія Бе-200, на борту якого знаходилися п'ять російських військових і троє турецьких громадян, розбився вдень 14 серпня.

Реклама

Євген Кузнєцов / myrotvorets.center

Військові гасили пожежу в лісовому масиві після удару блискавки. Літак впав у провінції Кахраманмараш. Аварія сталася, коли літак заходив на посадку.

Нагадаємо, Туреччина тільки встигла дещо ліквідувати масштабні лісові пожежі на півдні країни, як по її північній частині вдарили потужні зливи і смертоносні паводки.

На даний момент число жертв повеней і селевих потоків в Чорноморському регіоні Туреччини досягло 40 осіб. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу назвав стихію найстрашнішим паводком з тих, що він бачив досі.