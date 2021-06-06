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"Боротьба України - це поєдинок Європи": у ФРН зробили різку заяву щодо зброї для Києва

6 червня 2021, 18:06

Український народ вибрав шлях до Європи, в результаті чого Росія анексувала Крим і розв'язала війну на Донбасі, сказав Роберт Габек.

Німеччина
У ФРН піддали критиці уряд Меркель через відмову Берліна постачати зброю Україні / pixabay

Уряд Німеччини надає військову допомогу Єгипту, який розпалює війну у Ємені, тоді як відмовляє в наданні зброї та гуманітарної підтримки Україні, яка зазнала нападу Росії і втратила свої території. Боротьба України є протистоянням самої Європи. Про це заявив співголова партії "Зелених" ФРН Роберт Габек.

У інтерв'ю Spiegel він піддав критиці уряд Німеччини за відмову надавати зброю Україні та постачання озброєнь Єгипту. На його думку, Берліну не слід пишатися політичним курсом, який наразі реалізує німецька влада.

"Німецький уряд постачає танки, ракетні частини та підводні човни таким країнам як Єгипет, який розпалює громадянську війну у Ємені, що є однією з найбільших гуманітарних катастроф нашого часу. Але Україні, яка зазнала нападу, не постачаються ані транспорт для перевезення поранених, ані прилади для розмінування, ані списані позашляховики чи прибори нічного бачення. Я зовсім не розумію, як такою політикою (уряду ФРН, - ред.) можна ще й хизуватися", - сказав Габек.

Крім того, німецький політичний діяч після того, як відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, сказав, що надання оборонної зброї Києву могло б стати виправданим кроком. Він зазначив, що український народ вибрав європейський шлях, після чого Росія окупувала Крим і Донбас. Боротьба української держави є також і протистоянням Європи.читайте такожУ Зеленського різко закликали Францію і Німеччину відповісти за захоплення Росією Криму

"Це стратегічний аналіз. Ситуація в Україні носить для Європейського Союзу, його свободи та безпеки вирішальне значення. Україна має цілу низку внутрішньополітичних проблем, передусім корупцію. Проте населення обрало ліберальну демократію. За цей політичний курс люди втрачали свої життя на Євромайдані. Росія відреагувала анексією Криму і розпалюванням війни на Донбасі. Мій візит був покликаний нагадати, що боротьба України – це боротьба самої Європи", - підкреслив Роберт Габек.

Питання постачання зброї з Німеччини в Україну

У квітні німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило про те, що Київ звернувся до Берліну з проханням надати українській державі озброєння для захисту чорноморського узбережжя. У Німеччині думки щодо цього питання розділилися: глава МЗС Хайко Маас виступив проти, тоді як міністерка оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер і голова комітету із зовнішньої політики Бундестагу Бундестагу Норберт Реттген не виключили такої можливості.

Глава МЗС ФРН Хайко Маас пізніше заявив, що збройний конфлікт на Донбасі повинен бути врегульований виключно політичним шляхом, а постачання зброї не посприяють вирішенню проблеми.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник піддав критиці позицію офіційного Берліна щодо питання постачань оборонного озброєння Києву і заявив, що українська держава має право на самозахист.

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