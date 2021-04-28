Боррель різко висловився і пригрозив Росії через Україну

Жозеп Боррель висловився про Росію / REUTERS

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз очікує тривалий період непростих і складних відносин з Росією.

"Потрібно бути готовими до тривалого періоду складних відносин з Росією", - сказав він, виступаючи в Європарламенті.

За його словами, ЄС повинен бути готовим розглянути відповідь Росії при перетині нею "червоних ліній" по Україні.

"Ми повинні продовжувати відправляти скоординовані сигнали міцної підтримки України. Ми візьмемо участь у саміті Кримської платформи в серпні. Ми також повинні бути готові розглянути варіанти додаткової відповіді, якщо Росія відновить ескалацію або перетне "червоні лінії", - сказав Боррель, не уточнивши, що має на увазі під "червоними лініями".

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Боррель зазначив, що недавнє військове нарощування військ Росії біля українських кордонів і в незаконно анексованому Криму серйозно вплинуло на ситуацію з безпекою в регіоні.

"Дії Росії повністю неприйнятні. Ми твердо підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Росія повинна припинити провокації і співпрацювати для деескалації напруги", - заявив дипломат.

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