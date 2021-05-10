Боррель зробив несподівану заяву про відносини Росії і ЄС

За словами Борреля, країни ЄС не хочуть нарощувати напруженість з РФ.
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни Європейського Союзу не хочуть нарощувати напруженість у відносинах з Російською Федерацією.
За його словами, поки в ЄС не будуть додатково висилати зі своїх країн російських дипломатів.
Він зазначив, що ЄС підтримує Чехію і Болгарію в світлі недавніх подій, пов'язаних з Російською Федерацією.
"Ми запевнили Чехію в сильній підтримці Європейського Союзу. Але в той же час, я думаю, всі згодні з необхідністю не продовжувати ескалацію. З одного боку ми повинні проявляти підтримку, але в той же час намагатися не збільшувати напруженість", - заявив Боррель.
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Він зазначив, що Європейська Рада 25 травня проведе зустріч, на якій буде обговорюватися питання взаємин між ЄС і Росією.
"Можливо після цієї дискусії Високому представнику і Єврокомісії можуть доручити представити аналіз ситуації і відносин з Росією, як це було у випадку з Туреччиною", - додав Боррель.
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Військова загроза Росії в Європі та Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня оголосив про відведенні військ Західного і Південного військових округів з прикордонних з українськими районами територій. Він заявив про завершення навчальних маневрів за участю військових підрозділів російської армії.
- Експерти Conflict Intelligence заявили, що Росія, незважаючи на заяви, повністю не відвела свої війська від кордонів з Україною. За їхніми словами, військова техніка 41-ї армії залишилася під Воронежем. Подібні маневри росіяни схожі на ситуацію серпня 2014 року, коли військові угруповання РФ опинилися на Донбасі.
- У Німеччині 4 травня заявили, що агресивна політика Росії вже наближається до кордонів Євросоюзу. Якщо Європа зіткнеться з військовою атакою РФ, то це стане ударом по всіх країнах об'єднання. Тому, як стверджує міністр у федеральних і європейських справах землі Гессеї (ХДС) Люція Путтріх, країнам ЄС потрібно виробити консолідовану позицію щодо Москви, а в майбутньому працювати над створенням європейської армії.