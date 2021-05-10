Боррель зробив несподівану заяву про відносини Росії і ЄС

Жозеп Боррель висловився про Росію / Reuters

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни Європейського Союзу не хочуть нарощувати напруженість у відносинах з Російською Федерацією.

За його словами, поки в ЄС не будуть додатково висилати зі своїх країн російських дипломатів.

Він зазначив, що ЄС підтримує Чехію і Болгарію в світлі недавніх подій, пов'язаних з Російською Федерацією.

"Ми запевнили Чехію в сильній підтримці Європейського Союзу. Але в той же час, я думаю, всі згодні з необхідністю не продовжувати ескалацію. З одного боку ми повинні проявляти підтримку, але в той же час намагатися не збільшувати напруженість", - заявив Боррель.

читайте такожПрезидент Румунії різко висловився на адресу Росії і підтримав Україну

Він зазначив, що Європейська Рада 25 травня проведе зустріч, на якій буде обговорюватися питання взаємин між ЄС і Росією.

"Можливо після цієї дискусії Високому представнику і Єврокомісії можуть доручити представити аналіз ситуації і відносин з Росією, як це було у випадку з Туреччиною", - додав Боррель.

читайте такожКраїни Бухарестської дев'ятки різко засудили Росію за агресію

Військова загроза Росії в Європі та Україні - про що раніше повідомляв Главред: