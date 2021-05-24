Борт Ryanair міг сісти в Києві: у Мінську зробили несподівану заяву

У Білорусі розповіли про екстрену посадку літака Ryanair / Reuters

Директор Департаменту з авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський прокоментував екстрену посадку в Мінську літака, що прямував рейсом Афіни-Вільнюс, на борту якого перебував засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич.

За його даними, повідомлення про мінування повітряного судна нібито надійшло профільному відомству від людей, які представилися "солдатами ХАМАС", повідомляє Onliner.

"Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь у Секторі Газа. Ми вимагаємо, щоб Європейський союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники Delfi Economic Forum повертаються додому рейсом 4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом", - процитував він загрозу.

Білоруський чиновник уточнив, що після встановлення зв'язку між білоруським диспетчером і екіпажем повітряного судна, відразу ж була доведена інформація про загрозу, що надійшла.

"У цей момент екіпаж міг скористатися можливістю і прийняти рішення повернутися до Львова, до Києва, сісти у Варшаві, продовжити політ до Вільнюса і так далі", - підкреслив Сікорський.

У свою чергу командувач ВПС і військами ППО збройних сил Білорусі Ігор Голуб повідомив, що "ніякого примусу до посадки літака Ryanаir не було".

За його словами, сигнал про лихо від літака Ryanair надійшов о 12:47. Оперативному черговому команда від диспетчера надійшла о 12:48, тобто через хвилину.

"Після відповідних процедур мною було прийнято рішення о 12:58, і черговий екіпаж Міг-29 здійснив зліт о 13:04", - сказав Голуб.

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Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю.

Затримання Романа Протасевича:

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.

Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це"операцією спецслужб".

В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.

У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі: