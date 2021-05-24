Борт втікав від погоні: експерт оцінив дивні маневри рейсу Ryanair з Протасевичем

Літак Ryanair екстрено сів у Мінську / 1zoom.ru

Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич прокоментував ситуацію навколо екстреної посадки в Мінську літака Ryanair, що прямував рейсом Афіни-Вільнюс, на борту якого перебував засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич.

Пілоти літака Ryanair до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою білоруського винищувача, пише він у своєму Facebook.

"Пілоти примушеного до посадки в Білорусі літака Ryanair до останнього тягнули до Вільнюса. Їм довелося повернути назад під загрозою винищувача, коли до вільнюського аеропорту залишалося всього 10 хвилин льоту (73 км), а до литовського кордону всього 30 км", - підкреслив експерт.

Він звернув увагу на те, що за даними FlightRadar під час попередніх рейсів пілоти завжди починали зниження з крейсерського ешелону за 177 кілометрів до Вільнюса.

"Але цього разу (синя траєкторія сьогоднішнього рейсу ATH-VNO Ryanair) пілоти йшли в бік Литви без зниження і скидання швидкості, на крейсерському ешелоні FL 390 і крейсерській швидкості, тобто фактично йшли від переслідуючого їх винищувача, і повернули назад всього за дві хвилини до перетину литовського кордону", - припустив російський авіаційний експерт.

Він не виключив, що білоруського винищувача був дозвіл на застосування зброї.

"Абсолютно впевнений, що екіпаж пасажирського лайнера розвернувся тільки після отримання від білоруського винищувача повідомлення, що в разі непокори той відкриє вогонь до виходу пасажирського літака з повітряного простору Білорусі", - додав Лукашевич.

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У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:

Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:

ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);

ст. 293 (організація масових заворушень);

ст. 342 (організація групових дій, грубо порушують громадський порядок).

Ні по одне з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.

Санкції статей, за якими проходить в якості обвинуваченого затриманий в неділю в аеропорту Мінська Роман Протасевич, припускають покарання аж до позбавлення волі на строк до 15 років, йдеться в Кримінальному кодексі Білорусі.

Затримання Романа Протасевича: