Бійня в Казані: ЗМІ дізналися можливий мотив нападу на гімназію

Журналісти з'ясували, що могло підштовхнути зловмисника до злочину.
Кривава стрілянина в Казані у гімназії №175 у вівторок, 11 травня, могла статися через бажання помститися.
Можливий мотив злочину – помста, пише Telegram-канал ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Підозрюваний у нападі на гімназію Ільназ Галявієв чотири роки тому закінчив гімназію №175, а потім вступив до коледжу і навчався на айтішника, поділився канал Baza у месенджері. Батько Галявієва стверджував, що його син не був релігійною людиною.
Можливий стрілець навчався на 4-му курсі казанського коледжу ТИСБИ. У квітні поточного року Галявієва відрахували через академічну заборгованість, дізнався tass.ru.
"За час навчання... показав себе тихим та неконфліктним студентом. Завжди був охайним та спокійним, шанобливо ставився до однокурсників і викладачів", – поділилася співрозмовниця агентства.
Галявієв сьогодні йшов до гімназії в чорному одязі, в масці та з дробовиком, зустрів випадкового перехожого й помахав йому зброєю, повідомляє в Telegram Mash Iptash.
Зловмисника ніхто не зупиняв.
Як озброєний Ільназ Галявієв йшов до гімназії – опубліковано відео
Депутат Держдуми й радник очільника Росгвардіі Олександр Хінштейн поділився у месенджері, що в гімназії не було охорони.
Попередньо відомо, що Галявієв сам здався правоохоронцям після стрілянини. У Мережі з'явилося відео, на якому видно, як людина у чорному виходить з гімназії з піднятими руками.
Стрілець був озброєний мисливською рушницею турецького виробництва Hatsan escort, пише interfax.ru з посиланням на джерело. З такою ж зброєю у 2018 році на політехнічний коледж у Керчі (знаходиться в захопленому РФ Криму) напав студент Владислав Росляков. У результаті стрілянини в Керчі загинула 21 особа.
Стрілянина в Казані сьогодні – що сталося
- Вранці 11 травня з'явилася інформація, що в казанській гімназії стався вибух та була стрілянина. За офіційними даними, загинули вісім осіб, є десятки постраждалих.
- ЗМІ дізналися, що підозрюваний у нападі – 19-річний Ільназ Ренатович Галявієв.
- Після інциденту розпочато провадження за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу Росії – (вбивство двох та більше осіб). Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.