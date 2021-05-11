Бійня в Казані: ЗМІ дізналися можливий мотив нападу на гімназію

Напад на гімназію в Казані міг бути здійснений заради помсти / Reuters

Кривава стрілянина в Казані у гімназії №175 у вівторок, 11 травня, могла статися через бажання помститися.

Можливий мотив злочину – помста, пише Telegram-канал ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Підозрюваний у нападі на гімназію Ільназ Галявієв чотири роки тому закінчив гімназію №175, а потім вступив до коледжу і навчався на айтішника, поділився канал Baza у месенджері. Батько Галявієва стверджував, що його син не був релігійною людиною.

Можливий стрілець навчався на 4-му курсі казанського коледжу ТИСБИ. У квітні поточного року Галявієва відрахували через академічну заборгованість, дізнався tass.ru.

"За час навчання... показав себе тихим та неконфліктним студентом. Завжди був охайним та спокійним, шанобливо ставився до однокурсників і викладачів", – поділилася співрозмовниця агентства.

Галявієв сьогодні йшов до гімназії в чорному одязі, в масці та з дробовиком, зустрів випадкового перехожого й помахав йому зброєю, повідомляє в Telegram Mash Iptash.

Зловмисника ніхто не зупиняв.

Як озброєний Ільназ Галявієв йшов до гімназії – опубліковано відео

Депутат Держдуми й радник очільника Росгвардіі Олександр Хінштейн поділився у месенджері, що в гімназії не було охорони.

Попередньо відомо, що Галявієв сам здався правоохоронцям після стрілянини. У Мережі з'явилося відео, на якому видно, як людина у чорному виходить з гімназії з піднятими руками.

Стрілець був озброєний мисливською рушницею турецького виробництва Hatsan escort, пише interfax.ru з посиланням на джерело. З такою ж зброєю у 2018 році на політехнічний коледж у Керчі (знаходиться в захопленому РФ Криму) напав студент Владислав Росляков. У результаті стрілянини в Керчі загинула 21 особа.

Стрілянина в Казані сьогодні – що сталося