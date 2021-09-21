Бійня в Пермі: батько стрілка був найманцем, сплив "український слід"

Поліція важко поранила стрілка на місці злочину / REUTERS

Стали відомі нові подробиці про 18-річного Тимура Бекмансурова, який напередодні в ході стрілянини в Пермському державному університеті розстріляв 6 осіб і поранив понад 20.

Як розповів один із сусідів Бекмансурова в інтерв'ю російському виданню Znak, батько Тимура був найманцем, у тому числі брав участь у подіях на Донбасі.

"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з Чеченської війни найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включаючи Донбас", - розповів сусід затриманого.

За його словами, в квартирі студента зберігалися кілька одиниць зброї, що належали його батькові, з яких Тимур вчився стріляти.

При цьому рушницю, з якої Бекмансуров розстріляв студентів в університеті, було куплено на гроші, які йому дали батьки.

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"Вони з однокласником Володею їздили влітку всі разом на полігон пристрілювати його", - додав співрозмовник.

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Нагадаємо, вранці 20 вересня в Росії в Пермському Державному університеті сталася стрілянина. В результаті стрілянини є загиблі та постраждалі.