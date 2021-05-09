Брат Єлизавети II влип у скандал з торгівлею зв'язками з Путіним - The Times

Королева Єлизавета II / Reuters

Двоюрідний брат королеви Великобританії Єлизавети II принц Майкл Кентський потрапив у скандал після того, як стало відомо про його таємну торгівлю контактами з РФ.

Виявляється, він намагався продати зв'язки з російським режимом президента Росії Путіна, який вважається загрозою № 1 для національної безпеки Великобританії, пише The Times.

Як виявилося, журналісти під виглядом бізнесменів з Південної Кореї зв'язалися з принцом і просили допомогу вийти на Кремль для просування свого бізнесу з інвестицій в золото. Вони брали участь у відеодзвінку з принцом і його бізнес-партнером маркізом Редінга.

При цьому принц взяв на себе ініціативу. Він сказав, що буде "дуже радий" працювати з компанією House of Haedong, яка шукає контакти в Кремлі для розвитку свого бізнесу в Росії.

Майкл Кентський запевнив їх, що його давній зв'язок з країною "може принести деяку користь", і звернув їхню увагу на той факт, що російський президент нагородив його орденом Дружби, однією з найпрестижніших нагород Кремля. Він підбадьорливо додав: "Я ніколи раніше не мав тісного зв'язку з золотом, і ця ідея мене дуже радує".

Коли принц вийшов з Zoom, маркіз залишився на зв'язку з представниками південнокорейської компанії і почав змальовувати тип послуг, які, за його словами, він і принц можуть запропонувати в Росії.

За словами Маркіза, принц де-факто виконував роль "неофіційного посла Її Величності в Росії" і мав можливість зустрічатися з Путіним. "Конфіденційний" доступ принца в Кремль, за словами Маркіза, зберігся, незважаючи на численні безчинства, вчинені режимом Путіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що принц Гаррі виїхав до США до вагітної дружини Меган Маркл після урочистих похоронів принца Філіпа, не залишившись на урочистий день народження Єлизавети II.