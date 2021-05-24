Британія покарала жорсткими санкціями Білорусь

Глава МЗС Британії також зазначив, що наказали своїм авіакомпаніям не літати над Білоруссю.
Великобританія в понеділок запровадила нові санкції проти Білорусі.
Таке рішення було ухвалено після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Nexta Романа Протасевича.
Про введення нових санкцій проти Білорусі заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб під час зустрічі з членами парламенту Британії.
Відзначається, що санкції були введені проти 99 фізичних і юридичних осіб з Білорусі.
Крім того, Британія стала першою країною, яка дала наказ своїм авіакомпаніям не літати в повітряному просторі Білорусі після інциденту з літаком Ryanair. Крім того, Британські аеропорти не прийматимуть літаки білоруської авіакомпанії Белавіа.
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Домінік Рааб розкритикував Білорусь за примусову посадку літака Ryanair під приводом нібито мінування, яке, за словами Рааба, не підтверджено ніякими доказами. Сама ж примусова посадка літака, як підкреслив Рааб, була загрозою для всіх літаків над Білоруссю.
Також глава британського МЗС закликав міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) провести термінове засідання з приводу цієї ситуації, щоб засудити вчинок білоруського режиму.
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Інцидент з авіалайнером Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред:
- Літак компанії Ryanair, який летів рейсом Афіни-Вільнюс у неділю, 23 травня, змушений був здійснити термінову посадку у зв'язку з повідомленням про замінування. Однак після того, як авіалайнер приземлився, вибухових пристроїв не виявили.
- Серед пасажирів авіалайнера знаходився білоруський опозиційний блогер, творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали силовики в Мінську.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала інцидент "операцією спецслужб" і сказала, що Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара.
- В Євросоюзі у зв'язку з резонансною посадкою літака в аеропорту Мінська зажадали пояснень від Білорусі.
- У відповідь ЄС розгляне можливість припинення пасажирського сполучення з Білоруссю.
- Згідно з даними білоруських ЗМІ, Романа Протасевича звинувачують у масових заворушеннях згідно з різними статтями Кримінального кодексу Республіки. Однак жодна з даних статей не передбачає виняткової міри покарання.