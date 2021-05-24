Британія покарала жорсткими санкціями Білорусь

Британія вводить санкції проти Білорусі / Фото: Reuters

Великобританія в понеділок запровадила нові санкції проти Білорусі.

Таке рішення було ухвалено після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Nexta Романа Протасевича.

Про введення нових санкцій проти Білорусі заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб під час зустрічі з членами парламенту Британії.

Відзначається, що санкції були введені проти 99 фізичних і юридичних осіб з Білорусі.

Крім того, Британія стала першою країною, яка дала наказ своїм авіакомпаніям не літати в повітряному просторі Білорусі після інциденту з літаком Ryanair. Крім того, Британські аеропорти не прийматимуть літаки білоруської авіакомпанії Белавіа.

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Домінік Рааб розкритикував Білорусь за примусову посадку літака Ryanair під приводом нібито мінування, яке, за словами Рааба, не підтверджено ніякими доказами. Сама ж примусова посадка літака, як підкреслив Рааб, була загрозою для всіх літаків над Білоруссю.

Також глава британського МЗС закликав міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) провести термінове засідання з приводу цієї ситуації, щоб засудити вчинок білоруського режиму.

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