У Британії запропонували вдарити по двох трубопроводах РФ, щоб обрубати фінансування Лукашенка

У Великобританії мають намір прийняти рішення щодо Північного потоку-2.
У Британії розглядають можливість впровадження санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2 і трубопроводу Ямал-Європа, який проходить через територію Білорусі. Причиною такої ініціативи є посадка білоруською владою літака рейсу Ryanair у Мінську.
Як повідомляє британське видання The Independent, з такою ініціативою виступив голова Міжнародного комітету Том Тугендхат на слуханнях у Палаті громад. За його словами, у зв'язку з інцидентом у Мінську треба розглянути можливість застосування заходів для зупинки Північного потоку-2 і трубопроводу Ямал, який проходить через територію Білорусі.
"Слід зупинити "Північний потік-2" і енергопровід "Ямал" ("Ямал-Європа"), який проходить через Білорусь, і який дає гроші цьому тиранічному режиму", - заявив Тугендхат, звертаючись до глави британського МЗС Рааба.
Міністр закордонних справ, у свою чергу, сказав, що Лондон проведе перемовини з іншими країнами Заходу з метою розгляду можливостей для впровадження санкцій проти Північного потоку-2.читайте такожБританія покарала жорсткими санкціями Білорусь
"Він (Тугендхат) зауважив, що ще одним заходом є "Північний потік". Ми визначимося по ньому і проконсультуємося з нашими партнерами, після чого подивимося, які подальші кроки будуть зроблені... Ми в терміновому порядку обговоримо всі можливості (впровадження нових санкцій проти Білорусії). Але важливо, щоб наші зусилля були скоординовані", - підкреслив Домінік Рааб.
Інцидент з літаком рейсу Ryanair у Мінську
- Авіалайнер компанії Ryanair, що прямував у неділю, 23 травня, рейсом Афіни-Вільнюс, змушений був здійснити екстрену посадку у Мінську через вимоги офіційної білоруської влади. Повідомлялося про замінування борту, однак після того, як літак приземлився, вибухових пристроїв не виявили.
- Серед пасажирів рейсу знаходився білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала інцидент "операцією спецслужб" і заявила, що на території Білорусі Протасевичу може загрожувати смертна кара.
- Євросоюз у зв'язку з резонансною ситуацією зажадав від офіційного Мінська пояснень інциденту.
- Згідно з даними ЗМІ, у ЄС розглянуть можливість припинення пасажирського сполучення з Білоруссю.
- За відомостями білоруських засобів масової інформації, Романа Протасевича звинувачують у причетності до масових заворушень, проте статті не припускають смертної кари.