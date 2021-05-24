У Британії запропонували вдарити по двох трубопроводах РФ, щоб обрубати фінансування Лукашенка

У Британії запропонували зупинити російський газопровід Ямал-Європа / Reuters

У Британії розглядають можливість впровадження санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2 і трубопроводу Ямал-Європа, який проходить через територію Білорусі. Причиною такої ініціативи є посадка білоруською владою літака рейсу Ryanair у Мінську.

Як повідомляє британське видання The Independent, з такою ініціативою виступив голова Міжнародного комітету Том Тугендхат на слуханнях у Палаті громад. За його словами, у зв'язку з інцидентом у Мінську треба розглянути можливість застосування заходів для зупинки Північного потоку-2 і трубопроводу Ямал, який проходить через територію Білорусі.

"Слід зупинити "Північний потік-2" і енергопровід "Ямал" ("Ямал-Європа"), який проходить через Білорусь, і який дає гроші цьому тиранічному режиму", - заявив Тугендхат, звертаючись до глави британського МЗС Рааба.

Міністр закордонних справ, у свою чергу, сказав, що Лондон проведе перемовини з іншими країнами Заходу з метою розгляду можливостей для впровадження санкцій проти Північного потоку-2.читайте такожБританія покарала жорсткими санкціями Білорусь

"Він (Тугендхат) зауважив, що ще одним заходом є "Північний потік". Ми визначимося по ньому і проконсультуємося з нашими партнерами, після чого подивимося, які подальші кроки будуть зроблені... Ми в терміновому порядку обговоримо всі можливості (впровадження нових санкцій проти Білорусії). Але важливо, щоб наші зусилля були скоординовані", - підкреслив Домінік Рааб.

Інцидент з літаком рейсу Ryanair у Мінську