Британські фури катаються по Європі із зображенням карти України без Криму

Фури їздять із зображенням карти України без Криму / ЄП

Британська компанія-перевізник CAME-RO розмістила на своїх фургонах карту України без Крим.

Як пише "Європейська правда", відповідне фото редакції показав водій-далекобійник Валерій Бичковський. Знімок зроблений в Італії.

Відзначається, що чоловік звернув увагу на автомобіль з румунською реєстрацією, на якому була зображена карта України, але без Криму.

"Аналогічне брендування можна бачити на фотографіях з офіційної Facebook-сторінки CAME-RO-зокрема, такий же фургон зображений на обкладинці", - зазначено в повідомленні.

Відомо, що даний перевізник працює не тільки у Великобританії, але і по всій Європі. Більше того, фірма має офіси і склади в Лондоні, Глазго, Бірмінгемі і Вест Бромвічі. Однак її керівником є громадянин Румунії Чіпріан Оанеа.

Нагадаємо, раніше український телеканал "Дом" продемонстрував своїм глядачам - жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, карту РФ з окупованим Кримом. Однак незабаром ЗМІ повідомило, що це була "справа рук конкретної людини", про що керівництво каналу не знало.

Також раніше в україномовній "Вікіпедії" здивували подібним "відкриттям". Анексований Росією Крим сайт вказав на карті як частину РФ.