Брязкання зброєю-2: Росія знову почала погрожувати світу автоматами та танками

Росія знову почала погрожувати світу автоматами і танками / Reuters

Росія має намір ще у 2021 році в Західному військовому окрузі створити майже 20 з'єднань і військових частин через "зростання загрози" з боку НАТО, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Дії наших західних колег руйнують систему безпеки у світі та змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року у Західному військовому окрузі буде сформовано орієнтовно 20 з'єднань і військових частин", - сказав Шойгу, його цитує Фонтанка.

За його словами, за останні сім років активність стратегічної авіації США в Європі зросла у 14 разів. Також збільшується присутність бойових кораблів з крилатими ракетами, зростає число їх навчань.

Міністр зазначив, що США і НАТО продовжують розширювати масштаби оперативної і бойової підготовки поблизу кордонів Росії, пише Інтерфакс.

"За останні роки у півтора рази збільшилася кількість навчань. Зараз проводяться найбільші за останні 30 років навчання Defender Europe-2021, в яких беруть участь до 40 тисяч військовослужбовців. Їх головна мета - відпрацювати перекидання повноцінної дивізії зі США до Європи", - уточнив глава Міноборони РФ.

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