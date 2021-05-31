Брязкання зброєю-2: Росія знову почала погрожувати світу автоматами та танками

США і НАТО продовжують розширювати масштаби оперативної і бойової підготовки поблизу кордонів Росії. Шойгу заявив, що Росія відповість тим же.
Росія має намір ще у 2021 році в Західному військовому окрузі створити майже 20 з'єднань і військових частин через "зростання загрози" з боку НАТО, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
"Дії наших західних колег руйнують систему безпеки у світі та змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року у Західному військовому окрузі буде сформовано орієнтовно 20 з'єднань і військових частин", - сказав Шойгу, його цитує Фонтанка.
За його словами, за останні сім років активність стратегічної авіації США в Європі зросла у 14 разів. Також збільшується присутність бойових кораблів з крилатими ракетами, зростає число їх навчань.
Міністр зазначив, що США і НАТО продовжують розширювати масштаби оперативної і бойової підготовки поблизу кордонів Росії, пише Інтерфакс.
"За останні роки у півтора рази збільшилася кількість навчань. Зараз проводяться найбільші за останні 30 років навчання Defender Europe-2021, в яких беруть участь до 40 тисяч військовослужбовців. Їх головна мета - відпрацювати перекидання повноцінної дивізії зі США до Європи", - уточнив глава Міноборони РФ.
Російські війська біля кордонів України – про що йшлося раніше:
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів до місць їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський 27 квітня побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.
- Попри те, що Росія вирішила відвести частину військ від України, Америка попередила Москву, що все одно пильно стежить за цим процесом, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що не всі війська відходять від України.