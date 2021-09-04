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Швидко "старіють" органи: науковці виявили небезпечний наслідок COVID-19

4 вересня 2021, 12:54

У дослідженні фахівців взяли участь 89 тисяч осіб, які вижили після зараження COVID-19.

коронавірус
Науковці виявили небезпечний наслідок COVID-19 / Фото Reuters

Американські вчені виявили, що органи людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію і вижили, можуть швидко "постаріти".

Як повідомляє The New York Times, у дослідженні фахівців взяли участь 89 тисяч осіб, що вижили після зараження COVID-19, а також 1,6 мільйона людей, які не зазнали впливу хвороби.

Відзначається, що у 30-40 річної здорової дорослої людини втрата функції нирок становить орієнтовно один відсоток на рік. Серйозні інфекції можуть привести до сильнішої або навіть незворотної шкоди для цього органу, або до хронічного захворювання.

А дослідження показало, що у 4757 тих, хто вижив після коронавірусу, сталася 30%-ва втрата функції нирок протягом одного року. За словами фахівців, це еквівалентно старінню органу на 30 років. Такої думки один з авторів праці, доктор Зіяд Аль-Алі.

Спостереження проводилися за анонімними медичними записами управління охорони здоров'я ветеранів США, при цьому пацієнти були переважно білими чоловіками віком орієнтовно 68 років.

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Науковці точно не знають, чому при коронавірусі саме нирки так сильно пошкоджуються, проте припустили, що цей орган може бути особливо чутливим до різних запальних процесів в організмі або до активізації імунної системи. Крім того, функцію нирок здатні порушувати проблеми зі згортанням крові, вважають дослідники.

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Як розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, змінилися і перші симптоми недуги.

За його словами, у пацієнтів, які були госпіталізовані з коронавірусною хворобою, відсутні такі ознаки при інфікуванні, як порушення органів сприйняття, тобто нюху і смаку.

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новини США коронавірус
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