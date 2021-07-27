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Колишнього політика Литви кинули за ґрати за шпигунство на користь Росії

27 липня 2021, 19:05

Палецкіс провини не визнав, але від дачі показань не відмовлявся. Він перебував під арештом з жовтня 2018 року.

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Колишнього литовського політика відправила за грати за шпигунство / ritmeurasia.org

Суд Литви сьогодні визнав екс-політика Альгірдаса Палецкіса винним у шпигунстві на користь Росії і засудив його до шести років позбавлення волі, пише ТАСС.

"Обвинувачений визнаний винним і засуджується до шести років позбавлення волі", - повідомила судова інстанція. Вирок остаточним не є і може бути оскаржений в Апеляційному суді Литви.

Звинувачення вимагало дев'яти років ув'язнення.

У справі проходили двоє підозрюваних:

  • колишній лідер партії Соціалістичний Народний фронт Палецкіс
  • підприємець Деймантас Бертаускас.

Їм ставилися в провину два епізоди. Один з них пов'язаний зі збором за завданням російських спецслужб інформації про суддів і прокурорів Литви, які вели процес про січневі події 1991 року, а другий - з пошуком медиків, згодних видати фіктивну довідку про незадовільний стан здоров'я засудженого у цій справі громадянина РФ Юрія Меля.

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Палецкіс провини не визнав, але від дачі показань не відмовлявся. Він перебував під арештом з жовтня 2018 року і був звільнений із застосуванням режиму інтенсивного нагляду 6 квітня 2020 року. Бертаускас, який співпрацював зі слідством, судом виправданий.

Проблеми з нелегальною міграцією в Литві

Уряд Литви 2 липня оголосив надзвичайний стан на території держави через неконтрольований потік нелегальних мігрантів, які опиняються на території країни, перетинаючи кордон з Білоруссю. За попередніми оцінками, в день білорусько-литовський кордон можуть перетинати понад 150 осіб.

Глава Республіки Білорусь Олександр Лукашенко у відповідь на звинувачення на адресу Мінська сказав, що через санкції Заходу у країни більше немає можливості утримувати у себе нелегалів.

Фінляндія у зв'язку зі сформованою ситуацією вирішила відправити додаткові сили в Литву і Латвію, щоб організувати посилений контроль КПП з Білоруссю.

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