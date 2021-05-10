Колишній головлікар медзакладу, де лежав Навальний, знайшовся живим

Глава МОЗ Омської області знайшовся після зникнення в лісі, в нормальному стані, зараз проходить обстеження в лікарні.
У Росії знайшли живим міністра охорони здоров'я Омської області Олександра Мураховського, який нещодавно був головним лікарем лікарні швидкої допомоги, куди був доставлений отруєний "Новачком" опозиціонер Олексій Навальний
Чоловіка протягом трьох діб не могли знайти після того, як він пішов на полювання. Виявилося, що міністр заблукав і не зміг повернутися на базу, де зупинився. Омська влада підтвердила виявлення зниклого міністра охорони здоров'я регіону Мураховського, повідомляє ТАСС.
Дружина Мураховського повідомила сайту Дождь, що розмовляла з ним телефоном — за її словами, поки він "не розуміє масштабів пошуку". Зараз, як сказала його дружина, Мураховського везуть до населеного пункту Поспєлово.
МОЗ Омської області повідомило, що знайдений живим після зникнення в лісі глава відомства Мураховський почувається задовільно.
В екстрених службах уточнили, що Мураховський сам вийшов з лісу на відстані 32 км від села Поспєлово.
Отруєння Олексія Навального - про що важливо знати:
- Російський опозиційний політик Олексій Навальний поскаржився на погане самопочуття 20 серпня 2020 року під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську з метою надання Навальному медичної допомоги. Політик був госпіталізований і впав у кому.
- 22 серпня Олексія Навального привезли до німецької клініки Шаріте для проходження подальшого лікування.
- У Німеччині зробили офіційну заяву про те, що політик Олексій Навальний був отруєний хімічною речовиною з групи Новачок. Відповідний висновок був зроблений експертами трьох держав - ФРН, Франції та Швеції.
- Згодом в інтерв'ю німецькій пресі Навальний звинуватив у причетності до отруєння особисто президента РФ Володимира Путіна.