Колишній головлікар медзакладу, де лежав Навальний, знайшовся живим

Олександр Мураховський знайшовся живим / Reuters

У Росії знайшли живим міністра охорони здоров'я Омської області Олександра Мураховського, який нещодавно був головним лікарем лікарні швидкої допомоги, куди був доставлений отруєний "Новачком" опозиціонер Олексій Навальний

Чоловіка протягом трьох діб не могли знайти після того, як він пішов на полювання. Виявилося, що міністр заблукав і не зміг повернутися на базу, де зупинився. Омська влада підтвердила виявлення зниклого міністра охорони здоров'я регіону Мураховського, повідомляє ТАСС.

Дружина Мураховського повідомила сайту Дождь, що розмовляла з ним телефоном — за її словами, поки він "не розуміє масштабів пошуку". Зараз, як сказала його дружина, Мураховського везуть до населеного пункту Поспєлово.

МОЗ Омської області повідомило, що знайдений живим після зникнення в лісі глава відомства Мураховський почувається задовільно.

В екстрених службах уточнили, що Мураховський сам вийшов з лісу на відстані 32 км від села Поспєлово.

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