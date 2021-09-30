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Колишній президент Франції Саркозі отримав реальний термін

30 вересня 2021, 13:08

Суд визнав, що Ніколя Саркозі під час своєї передвиборчої президентської кампанії в 2012 році помітно перевищив ліміт витрат, встановлений законом.

Саркозі
Ніколя Саркозі / Reuters

Виправний суд Парижа визнав 23-го президента Франції Ніколя Саркозі винним у незаконному фінансуванні виборчої кампанії і засудив його до одного року позбавлення волі, повідомляє BFM TV. Саркозі буде відбувати термін поза в'язницею і з електронним браслетом.

Суд визнав, що Саркозі під час передвиборної кампанії в 2012 році перевищив ліміт витрат, встановлений законом. Згідно із заявою суду, Саркозі продовжував проводити мітинги, коли витратив більше 42 мільйонів євро замість допустимих 22 мільйонів євро.

За версією слідства, PR-агентство Bygmalion виділило партії Саркозі більше 20 мільйонів євро, які потім приховали і не врахували в якості витрат на його президентську кампанію. Крім Саркозі у справі проходять ще 13 осіб. Прокурор попросив засудити їх до позбавлення волі на строк від півтора до чотирьох років умовно.

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Нагадаємо, раніше Ніколя Саркозі як кандидат від партії Союз за Народний рух у травні 2007 року був обраний президентом Франції - і набрав при цьому 53,06% голосів виборців. Він змінив на посаді глави держави Жака Ширака.

Однак на президентських виборах 6 травня 2012 року Саркозі програв кандидату-соціалісту Франсуа Олланду (той отримав 51,64% голосів виборців) і покинув свій пост.

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