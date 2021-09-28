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Ціна на газ у Європі побила історичний рекорд: Газпром різко обрубав постачання палива до країн ЄС

28 вересня 2021, 13:14

Вартість тисячі кубометрів газу у Європі вперше перевищила показник в 1 000 доларів.

Газ ціни
Газпром в два рази скоротив подачу газу магістраллю Ямал - Європа / Reuters

Ціна на газ у Європі на тлі газової кризи досягла абсолютного максимуму - вперше в історії вартість тисячі кубометрів палива склала понад 1 000 доларів. Газпром більш ніж в два рази скоротив постачання природного газу газопроводом Ямал - Європа. Рівень прокачування палива відповідає обсягам газу, раніше заброньованим компанією на жовтень на польській ділянці трубопроводу.

Згідно з результатами торгів на хабі TTF на біржі ICE Futures, за даними на ранок вівторка, 28 вересня, ціна жовтневого ф'ючерсу зросла до показника 1, 028,46 доларів за тисячу кубометрів газу.

Як повідомляє Інтерфакс, Газпром різко скоротив постачання газу магістраллю Ямал - Європа. У порівнянні з днем раніше, вони знизилися в два рази – з 3,4 млн кубометрів на годину в понеділок, 27 вересня, до 1,5 млн.куб. м у вівторок, 28 вересня. Новий рівень прокачування пов'язаний з тим, що на жовтень росіяни на польській ділянці труби забронювали транспортування 1,3 мільйона кубометрів газу на добу.

"Потік газу на вході у Німеччині у вівторок вранці вийшов на рівень менше 1,5 млн куб. м на годину – після 3,4 млн куб.м на годину в понеділок. Новий рівень прокачування практично відповідає бронюванню Газпромом польської ділянки Ямала - Європи на жовтень - 1,3 млн куб.м на добу", - зазначає агентство з посиланням на дані німецької компанії-газотранспортного оператора Gascade.

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Довгостроковий контракт Газпрому на транзит газу через територію Польщі завершився рік тому. З того часу розподіл потужностей відбувається у ході аукціонного бронювання.читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 обрушив ринок газу Європи: в ЄС придумали, як вибратися з капкана РФ

Російський трубопровід Ямал-Європа має пропускну здатність об'ємом до 33 мільярдів кубометрів рік. Протяжність магістралі становить 2 тисячі кілометрів. Польською ділянкою в 683 кілометри володіє спільна компанія EuRoPol Gaz, якою управляє національний оператор ГТС Gaz-System.

Дивіться відео ТСН - кому у Європі вигідний запуск Північного потоку-2

Коливання ціни на газ у Європі

Нагадаємо, 27 вересня ціна на газ у Європі на ринках перевищила показник в 930 доларів за тисячу кубометрів. В середньому вартість палива за день зросла на 9%.

До речі, 15 вересня ціна газових ф'ючерсів TTF на жовтень досягала 964-970 доларів за 1 тис. куб. м. Вартість палива в цей день стрімко змінювалася: вранці ціна на газ у Європі становила 840-880 доларів за тисячу кубометрів, а за декілька годин вона зросла на 90 доларів.

Втім, 16 вересня вартість тисячі кубічних метрів газу у Європі впала до 800 доларів. Ціна снизилася фактично на 170 доларів.

Газова криза у Європі

Країни Євросоюзу переживають газову кризу протягом останніх декількох тижнів. Ціни на газ у Європі б'ють історичні рекорди і досягають максимальних показників з 2008 року. Проблеми на газовому ринку пов'язані з низьким рівнем запасів газу в європейських сховищах після холодної зими і небажанням Газпрому забезпечити додаткове прокачування палива шляхом газотранспортної системи України.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко вважає, що мова йде про шантаж Європи з боку Газпрому. Він нагадав, що цього року росіяни забронювали на 20 мільярдів кубометрів менше газу для транспортування в ЄС. Наразі вони поставили ультиматум Брюсселю: або газ дешевшає, а ПП-2 швидше запускається, або ціни на паливо залишаються високими, а з прокачуванням через ГТС України будуть проблеми.читайте такожГТС України буде втрачено, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що сплеск цін на газ у Європі обумовлений політикою Газпрому, який торгується за преференції для запуску Північного потоку-2. Євросоюз у підсумку отримав газову кризу.

В Асоціації газової інфраструктури Європи зазначили, що найменше газу в ПСГ (підземні газові сховища, - ред.) Австрії, Нідерландів та Португалії. Згідно з версією організації, газова криза виникла через високий попит на паливо в європейських країнах минулої зими і масштабний дефіцит поставок скрапленого газу. Як стверджують експерти, ситуація не зміниться незалежно від того, що буде з трубопроводом ПП-2.

25 вересня Газпром підвищив обсяги закачування газу до ПСГ Північного заходу Європи. Рівень заповнення сховищ газом став найвищим за останні 2 місяці. Однак враховуючи той факт, що сезон закачування палива в країнах ЄС незабаром завершиться, заповнити сховища газом до оптимального рівня, цілком ймовірно, вже не вдасться.

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Євросоюз Газпром газ Ціна на газ у Європі
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