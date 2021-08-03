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Ціна на газ у Європі побила історичний рекорд: шантаж Газпрому призведе до тарифного удару в Україні

3 серпня 2021, 15:50

Тисяча кубометрів газу у Європі коштує вже 525 доларів - це новий історичний рекорд ціни на паливо.

газ, Нафтогаз
В Україні можуть злетіти ціни на газ через дії Газпрому і ситуацію на ринку Європи / УНІАН

Європейські газові ринки продовжує стрясати паливна криза. Ціна на газ у Європі злетіла до нового історичного максимуму - 42,1 євро за мегават на годину. Газпром, як і раніше, відмовляється від додаткових постачань газу. Це означає, що вартість тисячі кубометрів газу становить вже 525 доларів. Причому це не межа – ціни продовжують зростати. Оскільки Україна з 2015 року є учасником європейського газового ринку і закуповує у Європі близько 30% газу від загального обсягу споживання, вартість палива зросте і для українського ринку. Це може позначитися і на газових тарифах в Україні.

Дані Європейської енергетичної біржі EEX показують, що ціна на газ у Європі, досягнувши максимального значення в 41,1 євро за мегават-годину, продовжує своє зростання. Таким чином, тисяча кубометрів, яка вже коштує 525 доларів, вже незабаром може стати ще дорожче.читайте такожШантаж Європи через Північний потік-2: сховища ЄС порожніють, а Газпром знову обрубав постачання газу

Українська енергетична біржа вказує, що вартість газу на європейських хабах до кордонів України, згідно з даними на 3 серпня, склала 18,14 тис.гривень за тисячу кубометрів.

Відзначається, що ціна на газ в Україні зростає через сплеск котирувань у Європі, в свою чергу, спровокованих низькими обсягами запасу газу на тлі скорочення Газпромом прокачування палива через українську ГТС. Причому росіяни в умовах проблемної для Європи ситуації не хочуть збільшувати обсяги постачань палива.

Ціна на газ в Україні прив'язана до вартості палива на європейських хабах. Держава є учасником газового ринку Європи і купує там приблизно третину палива від усього обсягу споживання.

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"Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань у Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему. Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання", - зазначено у повідомленні.читайте такожРекордні ціни на газ атакують Європу: маневри Газпрому стрясуть ринок палива вже взимку

Таким чином, зростання цін на газ у Європі автоматично означає, що вартість палива зросте і для України. А, отже, це загрожує підвищенням тарифів на газ для всіх категорій українських споживачів.

Дефіцит газу у Європі

Останнім часом на європейських газових ринках стався різкий зліт ціни на природний газ. Вартість тисячі кубометрів палива у Європі досягла рекордних показників з 2008 року. Ситуація спровокована у тому числі і діями Газпрому, який на тлі нестачі газу у Європі, а раніше також в умовах ремонтних робіт головних ключових магістралей, відмовляється використовувати українську ГТС для додаткових постачань газу європейським країнам.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що Газпром прямо шантажує ЄС газовим питанням. Цього року росіяни забронювали 40 мільярдів кубометрів газу для постачання до Європи через територію України, тоді як минулого року було зарезервовано 60 млрд.куб. м палива. Газпром прямо ставить умови європейцям: якщо не буде схвалено Північний потік-2, корпорація знижуватиме постачання газу через ГТС України.

У компанії-операторі ГТС України також стверджували, що газові проблеми Європи пов'язані з діями Газпрому, спрямованими на схвалення Північного потоку-2.

До слова, 19 липня Газпром зарезервував всі 15 мільйонів кубометрів твердих потужностей ГТС України для прокачування газу до європейських країн на серпень. Однак переривані потужності Газпром, як і раніше, не резервує. Отже, корпорація зриває додаткові постачання газу до Європи.

Газпром газ Европа новини України ціна на газ для населення
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