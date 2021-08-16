Ціна на газ у Європі знову б'є рекорди: Газпром продовжує рубати постачання палива через Україну

Газпром на вересень викупив тільки 0,65 млн твердих потужностей ГТС України з 15 млн виставлених на продаж / УНІАН

На газовому ринку Євросоюзу знову переполох. Газпром на тлі спорожнілої заброньованої магістралі Ямал-Європа викупив тільки 4,3% твердих потужностей української ГТС, які раніше були виставлені на аукціон. Це лише 0,65 з 15 мільйонів кубометрів на добу. З цієї причини ціна на газ на вересень у Європі злетіла до 585 доларів за тисячу кубометрів, що стало вже черговим рекордом.

Згідно з даними торгів на ICE Futures, Газпром на вересень викупив лише незначну частину додаткових твердих потужностей, виставлених на аукціон української ГТС. Російська газова корпорація, яка раніше бронювала всі виставлені на аукціон тверді потужності, на тлі порожнього заброньованого трубопроводу Ямал-Європа, викупила тільки невелику частину запропонованих потужностей.читайте такожЗапуск СП-2 призведе до газової кризи у Європі: Україна закликала завдати подвійного удару по Газпрому

Внаслідок цього ціна на газ у Європі на вересень злетіла до 48,05 євро за тисячу кіловат-годин. Це 585 доларів США за тисячу кубометрів палива.

Оператор ГТС України виставив на аукціон потужності до 15 мільйонів кубометрів на добу, проте росіяни викупили тільки 0,65 мільйонів.

Примітно, що раніше Газпром весь час бронював додаткову тверду потужність на транзит газу через Україну. Однак всі попередні місяці росіяни не замовляли додаткову потужність, яку пропонувала українська компанія.

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Дефіцит газу у Європі

У Європі в останні місяці стався різкий сплеск цін на природний газ. Вартість тисячі кубометрів палива у ЄС постійно зростає і вже досягала рекордних показників з 2008 року. Така ситуація спровокована у тому числі і діями Газпрому, який на тлі дефіциту палива у Європі і спорожнілих сховищ, відмовляється використовувати ГТС України для додаткового прокачування газу європейським країнам.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко стверджував, що Газпром перейшов до прямого шантажу Європи за допомогою газового питання. Фактично росіяни поставили ЄС умову: Брюссель схвалює Північний потік-2 і газ дешевшає, або будуть проблеми з постачанням палива шляхом української газотранспортної системи.

У компанії-операторі ГТС України також заявляли, що газові проблеми Європи пов'язані з маневрами Газпрому щодо запуску трубопроводу Північний потік-2.

У Міністерстві енергетики України заявляли, що наразі немає жодних гарантій того, що після запуску СП-2 транзит газу через українську ГТС триватиме. Київ спільно з Вашингтоном вже працює над планом Б з цього питання.