Ціни на газ у Європі б'ють нові рекорди: Газпром продовжує шантажувати ЄС через СП-2

Газпром не прагне до додаткового прокачування газу у Європу - експерт / УНІАН

Ціни на газ на ф'ючерсному ринку Європи знову досягли максимальних показників. Вартість палива на хабі TTF в Нідерландах 8 вересня перевищила 670 доларів за тисячу кубометрів газу. Примітно, що на початку сесії з торгів ціна на паливо становила 661,6 долара за одну тисячу кубометрів, протягом дня змінювалася до 649,1 долара, а вже після першої години дня за київським часом досягла показника в 672,3 долара за 1 тис.куб. м. Це новий історичний рекорд вартості палива на європейських ринках.

Як повідомляє РИА Новости, попередній рекорд був побитий напередодні - у вівторок, 7 вересня, ціна жовтневого ф'ючерсу становила 660 доларів за 1 тисячу кубометрів. А за день до цього, 6 вересня, ціна перевищувала 650 доларів.

читайте такожГазовий шантаж Європи і удар Байдена по СП-2: названо новий сценарій Росії щодо труби ГазпромуДиректор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко вважає, що ключовою причиною сплеску цін на газ у Європі є низький запас палива в європейських газових сховищах після торішньої холодної зими і спекотного літа.

При цьому, як вважає експерт, ситуація, згідно з непрямими ознаками, також накладається на відсутність бажання Газпрому в умовах майбутнього запуску газопроводу Північний потік-2 забезпечити додаткове прокачування газу до сховищ, або ж збільшити зростання продажів на спотовому ринку.

Дефіцит газу у Європі

В останні кілька тижнів на газових ринках Європи стався різкий зліт цін на природний газ. Ціни стрімко зростають і досягають рекордних показників за останні 13 років. Ситуація спровокована у тому числі і діями Газпрому, який в умовах дефіциту газу в європейських газосховищах і на тлі завершення будівництва Північного потоку-2 відмовляється від додаткових постачань палива через українську ГТС.

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявляв, що Газпром влаштував прямий шантаж Європи газовим питанням. За його словами, про це свідчить і той факт, що у 2021 році росіяни для прокачування газу через ГТС України забронювали на 20 мільярдів кубометрів палива менше, ніж минулого року. Газпром фактично поставив Європі умову: або дешевий газ та запуск Північного потоку-2, або проблеми з постачанням палива шляхом української газотранспортної системи.

У компанії-операторі ГТС України також стверджували, що газові проблеми ЄС пов'язані з тим, що Газпром намагається виторгувати для себе вигідніші умови напередодні запуску СП-2.