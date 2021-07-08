Ціни на газ у Європі б'ють рекорди: Газпром влаштував шантаж і обрубав транзит палива через Україну

Газпром відмовився використовувати потужності ГТС України для додаткових поставок газу до Європи / УНІАН

Російський газовий монополіст Газпром не збирається збільшувати постачання газу транзитом через Україну, незважаючи на дефіцит палива в європейських державах. У червні Європі було поставлено стільки ж газу, скільки і в травні. Україна виставляла на аукціон додаткові потужності, проте росіяни їх не бронювали. Нестача газу в європейських країнах вже призвела до рекордної за останні 13 років ціни на паливо, а сховища Європи не заповнені навіть наполовину. Надалі через ремонт труби Ямал-Європи і Північного потоку-1 ситуація стане ще гіршою. Євросоюз повинен дати оцінку діям Москви, яка шантажем домагається дозволу на запуск Північного потоку-2. Про це повідомляє Оператор ГТС України.

У пресслужбі компанії заявили про те, що Газпром, незважаючи на проблемну ситуацію з газом у Європі, не прокачуватиме додаткові обсяги палива через Україну. В середньому транзит на добу становив 124 мільйони кубічних метрів.

У червні поточного року транзит газу через українську газотранспортну систему до Євросоюзу склав 3,72 мільярда кубічних метрів. Такі показники ідентичні обсягам за травень. При цьому Газпром проігнорував ініціативи України щодо вирішення цього питання.

"Газпром використовує всі раніше заброньовані потужності і не виявив зацікавленості в додаткових транзитних потужностях, незважаючи на рекордне зростання цін на європейських ринках газу", - зазначено у повідомленні.читайте такожПерша нитка СП-2 прокладена: Путін оголосив про готовність Газпрому заповнити трубопровід газом

Зазначається, що ще з квітня Оператор ГТС України виставляв на місячний аукціон додаткові потужності для прокачування палива Суджа на кордоні Росії та України в обсязі 63,7 кубічних метрів на добу. Втім, Газпром відмовився їх бронювати. Таке рішення свідчить про те, що незважаючи на нестачу газу у Європі, росіяни не будуть додатково постачати паливо через українську територію. При цьому ціна на газ у Європі вже становить 450 доларів за тисячу кубометрів – рекордний показник за останні 13 років.читайте такожБудапештського меморандуму не буде: Україна поставила жорстку умову Європі щодо запуску СП-2

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Більш того, в компанії акцентували увагу на тому, що проблеми країн Євросоюзу з газом незабаром тільки посиляться. Причиною тому є зупинка магістралі Ямал-Європа до 10 липня і зупинка роботи Північного потоку-1 з 13 по 23 липня через технічні роботи. Сховища газу Європи заповнені тільки наполовину.

Гендиректор компанії-оператора української ГТС Сергій Макогон додав, що у Брюсселі повинні дати оцінку діям Росії, яка зловживає своїм провідним становищем на ринку газу і намагається шантажувати Європу з метою схвалення запуску Північного потоку-2.

"Оператор ГТС України є надійним партнером країн Європи, готовий збільшити транзит газу через територію України і пропонує додаткові потужності для задоволення існуючого попиту на газ у Європі. Якщо Газпром не може задовольнити попит на газ, то потрібно надати іншим російським і середньоазіатським видобувачам газу використовувати українську і російську ГТС для транзиту газу до ЄС", - підкреслив Сергій Макогон.

Транзит газу через Україну і запуск Північного потоку-2

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 12 червня сказала, що Берлін і Вашингтон ведуть продуктивні перемовини щодо запуску газопроводу Північний потік-2. За її словами, державам важливо, щоб транзит газу зберігався через українську територію.

Кандидат на пост Федерального канцлера Армін Лашет 26 червня казав, що газопровід Північний потік-2 не повинен використовуватися проти України. Якщо російська влада порушить свою обіцянки, у Європи залишиться право зупинити роботу трубопроводу в будь-який момент.

Російський економіст Андрій Ілларіонов стверджував, що Україні треба звикати до відсутності платежів за транзит газу до Європи. Після запуску СП-2 Київ втрачатиме близько 3 мільярдів доларів на рік.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко оголосив, що Газпром шантажує Захід високими цінами на газ. У поточному році, коли попит на паливо підвищився, росіяни забронювали на 25 мільярдів кубометрів менше обсягу прокачування газу через територію України, ніж у 2020 році. Таким чином, Москва намагається поставити ЄС перед вибором: або більше газу і Північний потік-2, або відмова Газпрому від потужностей української ГТС.