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Цейтнот для Байдена і Зеленського: у США пояснили тактику Путіна

19 квітня 2021, 06:01

Господар Кремля випробовує на міцність і Джо Байдена і Володимира Зеленського, не виключив Філіп Брідлав.

Байден Путін
Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

Росія акумулює війська на кордоні з Україною і проводить армійські маневри для чинення тиску на Джо Байдена і Володимира Зеленського, заявив колишній командувач Європейським командуванням збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал ВПС США у відставці Філіп Брідлав.

В інтерв'ю Фактам він також не виключив, що господар Кремля одночасно випробовує на міцність і Байдена і Зеленського.

"Чинячи тиск на Зеленського, Путін прагне дати зрозуміти Києву, що не слід активізувати спроби України зблизитися із Заходом — потрібно змиритися з тим, що вона знаходиться в зоні впливу Росії. Але! Така оцінка ситуації відповідає виключно нинішньому моменту. Адже все може змінитися дуже швидко — в найближчі тижні або навіть дні. Чому? Тому що, якщо Путін не доб'ється того, чого хоче, він може різко поміняти свою тактику і діяти так, як вигідно Росії", - говорить американський генерал.

Він звернув увагу на те, що за даними розвідки переміщення російських військ не свідчать про те, що Росія готується до масштабної війни або до вторгнення в Україну.

"Путін, намагаючись чинити активний тиск і на Байдена, і на Зеленського, сам себе поставив у такий стан. Якщо ця його стратегія (або тактика) не спрацює, тоді він, як мені здається, швидко перейде до активних дій", - додав Брідлав.

читайте такожГенерал США оцінив загрозу удару Росії по Україні

Загострення на кордоні України і РФ:

  • Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
  • За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
  • Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
  • Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
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