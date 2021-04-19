Цейтнот для Байдена і Зеленського: у США пояснили тактику Путіна

Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

Росія акумулює війська на кордоні з Україною і проводить армійські маневри для чинення тиску на Джо Байдена і Володимира Зеленського, заявив колишній командувач Європейським командуванням збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал ВПС США у відставці Філіп Брідлав.

В інтерв'ю Фактам він також не виключив, що господар Кремля одночасно випробовує на міцність і Байдена і Зеленського.

"Чинячи тиск на Зеленського, Путін прагне дати зрозуміти Києву, що не слід активізувати спроби України зблизитися із Заходом — потрібно змиритися з тим, що вона знаходиться в зоні впливу Росії. Але! Така оцінка ситуації відповідає виключно нинішньому моменту. Адже все може змінитися дуже швидко — в найближчі тижні або навіть дні. Чому? Тому що, якщо Путін не доб'ється того, чого хоче, він може різко поміняти свою тактику і діяти так, як вигідно Росії", - говорить американський генерал.

Він звернув увагу на те, що за даними розвідки переміщення російських військ не свідчать про те, що Росія готується до масштабної війни або до вторгнення в Україну.

"Путін, намагаючись чинити активний тиск і на Байдена, і на Зеленського, сам себе поставив у такий стан. Якщо ця його стратегія (або тактика) не спрацює, тоді він, як мені здається, швидко перейде до активних дій", - додав Брідлав.

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Загострення на кордоні України і РФ: