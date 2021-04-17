Чехія наважилася на рішучі дії щодо дипломатів РФ

Чехія висилає дипломатів РФ / grantist.com

Чехія пішла на рішучі заходи і висилає 18 російських дипломат, повідомив глава МЗС країни Ян Гамачек, пише сайт Novinky.

"Я як міністр закордонних справ Чехії прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були нашими спецслужбами чітко визначені як офіцери російських спецслужб СЗР і ГРУ. Протягом 48 годин Чехію повинні залишити 18 співробітників російського посольства", - сказав він.

У країні не виключають, що Москва може стояти за вибухом складів боєприпасів в 2014 році, повідомив прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

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Зазначимо, Гамачек повинен був 19 квітня відвідати Росію для переговорів про отримання вакцини проти коронавірусу Супутник V, але вчора скасував візит.

Затримання в РФ консула України Сосонюка: