Людство веде безглузду і саморуйнівну війну з природою – генсек ООН

За словами Антоніу Гутерреша, країни повинні взяти на себе зобов'язання й припинити знищувати природу.
Генеральний секретар ООН заявив, що людство веде безглузду і саморуйнівну війну з природою. За його словами, країни повинні взяти на себе зобов'язання і припинити знищувати природу.
"Проголошення миру має бути пріоритетом для всіх і скрізь. Ми знаємо проблеми й маємо інструменти для їхнього вирішення. Що нам зараз потрібно, так це прихильність, амбіції та надійні зобов'язання всіх країн", – написав Гутерріш на своїй сторінці в Twitter.
За даними ООН, протягом останніх 50 років стихійні лиха, пов'язані з погодою, кліматом або небезпекою для водних ресурсів, відбувалися в середньому щодня, вбиваючи по 115 осіб і щодня завдаючи збитків у розмірі $202 млн. При цьому кількість стихійних лих за останні 50 років збільшилася в п'ять разів.
Разом з тим завдяки своєчасним попередженням кількість жертв стихійних лих у світі за ті ж 50 років скоротилася в три рази.
Зміна клімату
- Клімат Землі стрімко змінюється, що ставить всю планету перед загрозою глобальної екологічної, гуманітарної та продовольчої кризи. За оцінками вчених, підвищення температури більш ніж на 1,5 градуса може завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу.
- Однією з головних причин зміни клімату фахівці вважають викиди в атмосферу парникових газів (зокрема - вуглекислого газу), які сприяють підвищенню середньої температури.
- У травні 2021 генсек ООН Антоніу Гутерріш зробив тривожну заяву через глобальне потепління.
- Зокрема, за словами Гутерріша, у 2020 році температура стала вище на 3 градуси, а рівень моря – вище приблизно на 15 метрів. Генсек ООН зазначив, що наявних зобов'язань країн щодо скорочення викидів парникових газів недостатньо, щоб запобігти кліматичній катастрофі.