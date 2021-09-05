Людство веде безглузду і саморуйнівну війну з природою – генсек ООН

В ООН закликали припинити війну в Україні / Reuters

Генеральний секретар ООН заявив, що людство веде безглузду і саморуйнівну війну з природою. За його словами, країни повинні взяти на себе зобов'язання і припинити знищувати природу.

"Проголошення миру має бути пріоритетом для всіх і скрізь. Ми знаємо проблеми й маємо інструменти для їхнього вирішення. Що нам зараз потрібно, так це прихильність, амбіції та надійні зобов'язання всіх країн", – написав Гутерріш на своїй сторінці в Twitter.

За даними ООН, протягом останніх 50 років стихійні лиха, пов'язані з погодою, кліматом або небезпекою для водних ресурсів, відбувалися в середньому щодня, вбиваючи по 115 осіб і щодня завдаючи збитків у розмірі $202 млн. При цьому кількість стихійних лих за останні 50 років збільшилася в п'ять разів.

Разом з тим завдяки своєчасним попередженням кількість жертв стихійних лих у світі за ті ж 50 років скоротилася в три рази.

Зміна клімату