Чорно-білий кіт Крейг проводжає дівчинку та зустрічає зі школи

Він обов'язково чекає, поки господиня сяде до автобусу і поїде, тільки тоді повертається додому. Через декілька годин він знову виходить на вулицю.
Більше двох років милий чорно-білий кіт Крейг живе в родині Лезерман - на нових господарів він чекав у притулку цілих вісім місяців.
Джессіка Лезерман зазначила, що тепер Крейг живе своїм найкращим життям: він дуже розумний, розпещений і вгодований кіт.
"Якщо ви думаєте про те, щоб "усиновити" дорослого кота, перестаньте сумніватися. Зробіть це", - додала жінка.
Крейг не лише виявився хорошим, але й неймовірно турботливим і відповідальним. Коли 7-річна дівчинка пішла до школи, кіт почав щодня проводжати її до автобуса і зустрічати вдень.
Він обов'язково чекає, поки господиня сяде до автобусу і поїде, тільки тоді повертається додому. Через кілька годин він знову виходить на вулицю, сідає на траву і чекає, коли дівчинка повернеться. При цьому сім'я стверджує, що Крейга цьому ніхто не вчив.
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"Тепер всі сусідські діти знають його. Весь автобус кричить: "Крейг" , коли вони під'їжджають", - згадала Джессіка.
Також жінка зазначила, що багато людей залишають свої коментарі до відео з котом. Наприклад, кажуть, що він виглядає, як дідусь, який проводжає свою маленьку дівчинку до школи.
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