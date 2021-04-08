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Члени НАТО обговорили ескалацію на Донбасі: що вирішили

8 квітня 2021, 06:34

Представники США, Канади, Великої Британії, Литви та Польщі провели круглий стіл з питань України.

Пентагон
З боку США у зустрічі взяла участь в. о. заступника міністра оборони з питань політики Аманда Дорі / Reuters

Представники США, Канади, Великої Британії, Литви та Польщі провели переговори в онлайн-режимі, під час яких обговорили ескалацію на Сході України.

Зустріч вів держсекретар Великої Британії Бен Уоллес. З боку США в ній взяла участь виконуюча обов'язки заступника міністра оборони з питань політики Аманда Дорі. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Країни звинуватили Москву в підриві деескалації на Донбасі.

"Лідери обговорили підвищення російської військової активності в регіоні. Дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію напруженості, що була досягнута завдяки угоді за посередництва ОБСЄ 27 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

читайте також"Путін готується до стрибка": експерт пояснив, чому загострилася війна на ДонбасіУ Пентагоні зазначили, що країни підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України і домовилися надавати тренування українським військовим і підтримувати "вибудовування потенціалу українських збройних сил для збереження територіальної цілісності країни і подальшого просування до сумісності з НАТО".

Зазначається також, що країни-учасниці віртуальної зустрічі "вносять основний внесок у допомогу Україні в галузі безпеки".

Як повідомляв Главред, глава військового комітету НАТО головний маршал авіації Стюарт Піч в ході візиту в Україну закликав Росію вивести свої війська з української території.

6 квітня представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США дуже уважно стежать за пересуванням російських військ уздовж кордонів України, а також у Криму. Крім того, він назвав дії Росії такими, що викликають занепокоєння.

Ситуація на Донбасі - останні новини:

  • 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
  • Пізніше пресслужба Кремля повідомила, що Путін знову заявляв, що нібито Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
  • Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
  • Він також звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі та у відмові від виконання узгоджених у липні додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.
  • Водночас у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
  • Як повідомила пресслужба французького президента, сторони зазначили, що необхідно, щоби Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
  • У пресслужбі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей.
  • 5 квітня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що переговори президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі відеоконференції відбудуться вже цього тижня.

НАТО новини США Пентагон війна на Донбасі новини України
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