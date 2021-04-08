Члени НАТО обговорили ескалацію на Донбасі: що вирішили

З боку США у зустрічі взяла участь в. о. заступника міністра оборони з питань політики Аманда Дорі / Reuters

Представники США, Канади, Великої Британії, Литви та Польщі провели переговори в онлайн-режимі, під час яких обговорили ескалацію на Сході України.

Зустріч вів держсекретар Великої Британії Бен Уоллес. З боку США в ній взяла участь виконуюча обов'язки заступника міністра оборони з питань політики Аманда Дорі. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Країни звинуватили Москву в підриві деескалації на Донбасі.

"Лідери обговорили підвищення російської військової активності в регіоні. Дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію напруженості, що була досягнута завдяки угоді за посередництва ОБСЄ 27 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

читайте також"Путін готується до стрибка": експерт пояснив, чому загострилася війна на ДонбасіУ Пентагоні зазначили, що країни підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України і домовилися надавати тренування українським військовим і підтримувати "вибудовування потенціалу українських збройних сил для збереження територіальної цілісності країни і подальшого просування до сумісності з НАТО".

Зазначається також, що країни-учасниці віртуальної зустрічі "вносять основний внесок у допомогу Україні в галузі безпеки".

Як повідомляв Главред, глава військового комітету НАТО головний маршал авіації Стюарт Піч в ході візиту в Україну закликав Росію вивести свої війська з української території.

6 квітня представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США дуже уважно стежать за пересуванням російських військ уздовж кордонів України, а також у Криму. Крім того, він назвав дії Росії такими, що викликають занепокоєння.

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