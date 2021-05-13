Що чекає на РФ після краху Путіна: політолог передрік похмуре майбутнє

Демократія в РФ неможлива, вважає Орєшкін / Reuters

Після падіння режиму президента Володимира Путіна на Росію може чекати розкол країни або громадянська війна. Таку думку озвучив російський опозиційний журналіст і політолог Дмитро Орєшкін.

"У найближчі роки в Росії не буде жодного економічного зростання і зростання рівня життя росіян, а компенсацією цьому буде все більш набридлива та уїдлива пропаганда. Росія вже дуже давно - понад сто років тому - перейшла на спадну гілку розвитку, внизу якої лише розкол", - сказав Орєшкін Апострофу.

За його прогнозами, коли режим Путіна впаде, країні загрожує розкол або мікрогромадянська війна.

"Я, наприклад, погано уявляю, як може змінитися влада в Білорусі - може прийти знову такий же президент, який буде і далі душити. Так і в Росії - все більше росіян не бачать можливості реалізувати себе через утиски в Росії", - зазначив Орєшкін.

При цьому політолог сумнівається, що в Росії можливі зміни демократичним шляхом.

"Я не вірю, що в Росії все може змінитися демократичним шляхом. Я думаю, що в найближчі роки в Росії й надалі буде путінська вертикаль і Росія буде "вождистською" державою, а не європейською країною. Це буде катастрофа для Росії, росіян та для її сусідів", - спрогнозував Орєшкін.

Як повідомляв Главред, раніше російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що президент Росії Володимир Путін став ізгоєм. Він прекрасно розуміє, що в прямому зіткненні із Заходом – програє. Тому бореться з ним за своє існування, залякує Захід, щоби з ним нарешті почали говорити. При цьому у нього добре розвинений інстинкт самозбереження, тому справжню війну з Україною він починати не збирається.