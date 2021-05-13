УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Що чекає на РФ після краху Путіна: політолог передрік похмуре майбутнє

13 травня 2021, 05:03

Росія вже більше ста років тому перейшла на спадну гілку розвитку, внизу якої тільки розкол.

Росія, силовик
Демократія в РФ неможлива, вважає Орєшкін / Reuters

Після падіння режиму президента Володимира Путіна на Росію може чекати розкол країни або громадянська війна. Таку думку озвучив російський опозиційний журналіст і політолог Дмитро Орєшкін.

"У найближчі роки в Росії не буде жодного економічного зростання і зростання рівня життя росіян, а компенсацією цьому буде все більш набридлива та уїдлива пропаганда. Росія вже дуже давно - понад сто років тому - перейшла на спадну гілку розвитку, внизу якої лише розкол", - сказав Орєшкін Апострофу.

За його прогнозами, коли режим Путіна впаде, країні загрожує розкол або мікрогромадянська війна.

"Я, наприклад, погано уявляю, як може змінитися влада в Білорусі - може прийти знову такий же президент, який буде і далі душити. Так і в Росії - все більше росіян не бачать можливості реалізувати себе через утиски в Росії", - зазначив Орєшкін.

При цьому політолог сумнівається, що в Росії можливі зміни демократичним шляхом.

"Я не вірю, що в Росії все може змінитися демократичним шляхом. Я думаю, що в найближчі роки в Росії й надалі буде путінська вертикаль і Росія буде "вождистською" державою, а не європейською країною. Це буде катастрофа для Росії, росіян та для її сусідів", - спрогнозував Орєшкін.

Як повідомляв Главред, раніше російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що президент Росії Володимир Путін став ізгоєм. Він прекрасно розуміє, що в прямому зіткненні із Заходом – програє. Тому бореться з ним за своє існування, залякує Захід, щоби з ним нарешті почали говорити. При цьому у нього добре розвинений інстинкт самозбереження, тому справжню війну з Україною він починати не збирається.

новини Росії війна Володимир Путін Дмитро Орєшкін
Зараз ви переглядаєте новину «Що чекає на РФ після краху Путіна: політолог передрік похмуре майбутнє». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Зменшує переїдання і захищає серце: названо продукт, що продовжує життяЗменшує переїдання і захищає серце: названо продукт, що продовжує життя Як відлякати комарів натуральними засобами і в чому небезпекаЯк відлякати комарів натуральними засобами і в чому небезпека Позитив розкрив сімейний стан після розлучення з подругою КаменськихПозитив розкрив сімейний стан після розлучення з подругою Каменських Вчені б'ють на сполох через загрозу нового вибуху на ЧАЕСВчені б'ють на сполох через загрозу нового вибуху на ЧАЕС З якими чоловіками у жінок найпотужніші оргазми - відповідь вченихЗ якими чоловіками у жінок найпотужніші оргазми - відповідь вчених

Останні новини

08:48
Назад в СРСР: чим Україні загрожує введення маржі на дизпаливо і бензин
08:21
Ще більше нових хворих: коронавірус в Україні знову прискорився Відео
07:59
Ізраїль відкинув пропозицію про перемир'я і почав атаку на сектор Гази Відео
07:57
Байден розкрив, про що хоче поговорити на зустрічі з Путіним Відео
07:45
Танки на Київ: астролог назвав місяць можливого нападу Путіна
Реклама
07:29
Бив пістолетом по голові: Медведчук мало не потрапив за ґрати через побиття підлітка Відео
07:13
"Медведчук піде по трупах": спливла скандальна історія з минулого кума Путіна Відео
07:10
"Зараз поллється": у Волочкової "чебурек" з'їв труси у відповідальний момент
06:40
Медведчуку "світить" ще одна стаття: у генпрокурора розповіли, що розслідують Відео
06:36
Медведчук контратакуватиме Зеленського Погляд
06:02
Кава проти похмілля: правда про те, чи допомагає він Відео
05:28
Чоловіки не плачуть, а виходять покурити - яким вийшов фільм Гнів людський Відео
05:23
У ДПСУ припустили напад Росії на Україну і розкрили план у відповідь Відео
05:02
Як привітати з Днем фрілансера 14 травня: привітання та листівки Відео
04:49
Вчені розповіли, яка речовина потрібна для нормальної роботи серця Відео
04:45
Політик попередив Україну про небезпеку і назвав сценарії удару по Росії Відео
04:26
Чим закінчиться конфлікт Ізраїлю і Палестини: експерт дав прогноз Відео
03:49
Астролог: завдання Навального – розібрати Росію на запчастини
03:02
Експерт пояснив, кому в Білорусі вигідна смерть Лукашенка Відео
02:16
Співачка Глюкоза в прозорій білизні спокусливо показала квіточку
Реклама
01:37
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 14 травня 2021 року: загрози, і як не згоріти від сорому Відео
00:55
Як привітати з Днем ангела Тамари 2021: привітання, листівки
00:19
Вірусолог розгромила страшилку щодо індійського штаму COVID-19: чи загрожує Україні "чорний грибок" Відео
13 травня, четвер
23:51
"Деградація і недоумство": лідер путінської партії образив владу України через Медведчука Відео
22:56
Колишня солістка гурту "Тату" рветься до Держдуми та переживає за жінок Відео
22:28
Макаревич висловився чий борщ та порівняв його з польською горілкою
22:27
Чому окремо потрібно лікувати постковидний синдром - відповідь медиків Відео
22:09
"Якщо буде рак, я не здивуюся": лікар розповіла про один з видів паління Відео
22:08
ОБСЄ б'є на сполох через дії Путіна в анексованому Криму Відео
22:03
Вбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі Медведчука Погляд
21:47
Які симптоми у "нерозпізнаного" серцевого нападу: лікар дав відповідь Відео
21:40
Динамо обіграло Зорю і завоювало Кубок України Фото
21:35
У столичному метрополітені відреагували на обшуки Відео
21:27
Байден зробив заяву щодо ситуації з Росією і Colonial Pipeline Відео
20:54
Справа Медведчука: суд обрав куму Путіна запобіжний захід
20:48
Казанський вбивця холоднокровно розповів, як "цілився дітям у голови" Відео
20:45
Речі, які змушують жінок після 40 років почуватися старими Відео
20:34
У Зеленського оголосили Росії, Франції та Німеччини про ініціативу щодо Донбасу Відео
20:25
Названо найпопулярніші сайти серед українців: інфографіка
20:18
Статистика смертей від коронавірусу: вчені накинулися на МОЗ зі звинуваченнями Відео
Реклама
19:55
Військові аташе США прибули на Донбас і зафіксували присутність військ Росії - штаб ООС Відео
19:52
В офіси київського метро і Київпастрансу прокуратура прийшла з обшуками Відео
19:43
У МОЗ озвучили вартість однієї дози COVID-вакцини
19:26
Ubisoft розкрила релізне вікно очікуваної геймерами гри Far Cry 6 Відео
19:14
ЗМІ дізналися про плани США і Росії на зустріч Байдена і Путіна Відео
19:07
У Кабміні зізналися, як українців обманюють із землею Відео
19:00
Експерт розповів, чи варто побоюватися нового вибуху на Чорнобильській АЕС
18:57
Позитив розкрив сімейний стан після розлучення з подругою Каменських
18:35
День святих жон-мироносиць 2021: коли відзначають День дружини
18:33
В EGS безплатно роздають стильну пригодницьку гру з 93% позитивних оглядів Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти