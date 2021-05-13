Що чекає на РФ після краху Путіна: політолог передрік похмуре майбутнє

Росія вже більше ста років тому перейшла на спадну гілку розвитку, внизу якої тільки розкол.
Після падіння режиму президента Володимира Путіна на Росію може чекати розкол країни або громадянська війна. Таку думку озвучив російський опозиційний журналіст і політолог Дмитро Орєшкін.
"У найближчі роки в Росії не буде жодного економічного зростання і зростання рівня життя росіян, а компенсацією цьому буде все більш набридлива та уїдлива пропаганда. Росія вже дуже давно - понад сто років тому - перейшла на спадну гілку розвитку, внизу якої лише розкол", - сказав Орєшкін Апострофу.
За його прогнозами, коли режим Путіна впаде, країні загрожує розкол або мікрогромадянська війна.
"Я, наприклад, погано уявляю, як може змінитися влада в Білорусі - може прийти знову такий же президент, який буде і далі душити. Так і в Росії - все більше росіян не бачать можливості реалізувати себе через утиски в Росії", - зазначив Орєшкін.
При цьому політолог сумнівається, що в Росії можливі зміни демократичним шляхом.
"Я не вірю, що в Росії все може змінитися демократичним шляхом. Я думаю, що в найближчі роки в Росії й надалі буде путінська вертикаль і Росія буде "вождистською" державою, а не європейською країною. Це буде катастрофа для Росії, росіян та для її сусідів", - спрогнозував Орєшкін.
Як повідомляв Главред, раніше російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що президент Росії Володимир Путін став ізгоєм. Він прекрасно розуміє, що в прямому зіткненні із Заходом – програє. Тому бореться з ним за своє існування, залякує Захід, щоби з ним нарешті почали говорити. При цьому у нього добре розвинений інстинкт самозбереження, тому справжню війну з Україною він починати не збирається.