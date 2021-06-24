Щоб не заважав: у Росії відпочиваючі поклали тіло потонулого в канаву і прикрили голову пакетом

Хлопець прийшов на річку разом з друзями / скріншот

У Нижньому Новгороді (Росія) стався жахливий випадок. В одній з місцевих водойм потонув 20-річний хлопець. Це сталося на очах у відпочиваючих, які не тільки не врятували потопельника, але і не викликали відповідних служб, після його смерті.

Тіло хлопця витягли з води і залишили в канаві. Голову померлого прикрили пакетом.

Потім все, ніби нічого і не було, продовжили відпочивати і купатися в річці.

У СК Нижегородської області почали проводити перевірки у цій справі. Поки відомо, що хлопець відпочивав біля річки разом з приятелями.

Нагадаємо, в суботу, 20 червня, під час відпочинку на березі Київського моря недалеко від села Лебедівка Вишгородського району зникли дві людини - батько і донька

Місцеві врятували ще одну дитину 2017 року народження, проте вона померла у кареті швидкої допомоги.

У середу, 24 червня, неподалік спливло тіло десятирічної дівчинки. Батька продовжують шукати.