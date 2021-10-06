COVID-19 не під контролем: у ВООЗ заявили, що світ - в епіцентрі пандемії

Минулого тижня в усьому світі було зареєстровано 3,1 мільйона нових випадків зараження COVID - 19 / Reuters

Коронавірус досі ще не під контролем попри те, що багато людей у світі помилково вважають, що пандемія майже закінчилася, заявила експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по боротьбі з COVID-19 Марія Ван Керхове.

За її словами, минулого тижня в усьому світі було зареєстровано 3,1 мільйона нових випадків зараження і 54 тисячі смертей від коронавірусу, хоча реальні цифри можуть бути більші, передає Le Figaro.

"Ми повністю перебуваємо в епіцентрі цієї пандемії. Але десь посередині... Ми поки не знаємо, тому що, відверто кажучи, ми не використовуємо інструменти, які у нас є зараз, щоби наблизитися до кінця", - зазначила Ван Керхове.

Експертка каже, що в деяких містах відділення інтенсивної терапії та лікарні переповнені.

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"Люди вмирають, а на вулицях люди поводяться так, як ніби (епідемія, - ред.) повністю закінчилася", - сказала Керхове.

За її словами, жертвами коронавірусу більшою мірою стали люди, які не були вакциновані.

"У нас все ще є групи людей, які не вакциновані, або тому, що у них немає доступу (до вакцин), або тому, що вони відмовляються або не можуть бути вакциновані, і ми все ще можемо спостерігати спалахи епідемії", - зазначила вона.

Ван Керхове попередила, що коронавірус нікуди не дінеться.

"Можливість викорінити вірус або навіть знищити цей вірус на глобальному рівні була упущена з самого початку, тому що ми не атакували цей вірус на глобальному рівні настільки енергійно, наскільки це можливо", - уточнила експертка ВООЗ.

Як повідомляв Главред, штам Дельта практично витіснив інші штами інфекції. Приблизно 98-99% хворих по всьому світу інфіковані саме цим варіантом коронавірусу. Через нього зростає і захворюваність в Україні. Вчений-біохімік, професор, академік НАН України Сергій Комісаренко розкрив головні особливості індійського штаму коронавірусу. За його словами, головна небезпека Дельта-штаму в його "чіпкості" та дуже швидкому розмноженні в організмі людини.

Пік нової хвилі коронавірусу в Україні може тривати впродовж місяця - від середини листопада до середини грудня. Такий прогноз озвучив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Варто зазначити, що станом на ранок вівторка, 5 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 846 жителів країни. Зокрема, захворіли 918 дітей та 207 медпрацівників. Було госпіталізовано 1 881 осіб; летальних випадків - 317 (добою раніше було 114); одужали - 4 229 осіб.