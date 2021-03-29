Суецький канал повністю розблоковано

Контейнеровоз Ever Given змогли зняти з мілини / Фото Reuters

Після декількох днів блокади Суецького каналу застряглим контейнеровозом вдалося його розблокувати. Навігацію буде відновлено найближчим часом, заявив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. За його словами, Єгипет зміг покласти край кризі, пов'язаній з контейнеровозом Ever Given.

"І, повернувши справи в нормальне річище, єгипетськими руками, весь світ може бути впевнений в тому, що його товари проходять через цю навігаційну артерію", - сказав ас-Сісі, повідомляє Reuters.

Зазначимо, уранці 29 березня стало відомо, що контейнеровоз Ever Given частково зняли з мілини.

Зняти гігантський контейнеровоз вдалося після того, як земснарядами було видалено майже 27 тис. куб. м піску, в якому застрягло судно.

В очікуванні відкриття навігації на підходах до каналу накопичилося понад 450 суден.

Контейнеровоз має розмір 400 метрів у довжину, 60 метрів - у ширину і розрахований на 200 тисяч тонн вантажу.

Суецький канал - про що йшлося раніше:

23 березня Ever Given з 20 тис. контейнерів на борту, що прямував з Китаю до Роттердаму під прапором Панами, під час проходження через Суецький канал в умовах піщаної бурі відхилився від курсу і сів на мілину, заблокувавши рух артерією. У підсумку в заторі опинилися сотні суден.

28 березня очільник управління каналом Усам Рабіє розповів, що могло стати причиною аварії. За його словами, до цього призвів сильний вітер і людський фактор.

Довідка

Суецький канал - безшлюзовий судноплавний канал в Єгипті. З 1869 року з'єднує Середземне і Червоне моря. Довжина каналу - 160 км, ширина по дзеркалу води – до 350 м, по дну – 45-60 м, глибина – 20 м.

Це умовна межа між Африкою і Євразією, а також найкоротший водний шлях між Індійським океаном й акваторією Середземного моря Атлантичного океану.