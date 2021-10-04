Цукерберг втратив мільярди через глобальний збій у Facebook

Марк Цукерберг / Reuters

Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг всього за кілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій соцмереж і месенджерів, якій трапився ввечері, 4 жовтня.

Як повідомляє Yahoo!, Цукерберг опустився в рейтингу найбагатших людей у світі.

Збій в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram призвели до падіння акцій IT-гіганта майже на 5%. В результаті цього, фінансове становище Цукерберга впало до 120,9 млрд доларів. Тільки за кілька годин підприємець втратив 7 млрд доларів.

Зокрема, згідно з рейтингом Bloomberg, Цукерберг опустився на 5 позицію в списку найбагатших людей у світі, пропустивши вперед засновника компанії Microsoft Білла Гейтса.

Починаючи з 13 вересня, Цукерберг в цілому втратив майже 19 млрд доларів.

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Глобальний збій соцмереж

У понеділок, 4 жовтня, в Facebook, Instagram, Tiktok і WhatsApp стався серйозний збій. Всі сайти одночасно перестали працювати. Деякі користувачі повідомляють про збій в роботі YouTube. Також не працює кріптобіржа Coinbase.

ЗМІ повідомляють, що дані 1,5 мільярда користувачів Facebook були продані в Даркнеті.