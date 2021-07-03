"Далі освистування гімну!?": британці вимагають вибачитися за грубий жарт над формою збірної України

Кейт Гарравет порівняла карту на футболці збірної України з брудною плямою. Неадекватне висловлювання прозвучало в ефірі програми "Доброго ранку, Британіє".
Британська телеведуча Кейт Гарравет порівняла карту на футболці збірної України з брудною плямою. Неадекватне висловлювання прозвучало в ефірі програми "Доброго ранку, Британіє" в присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка. Український дипломат промовчав, а от Мережу підірвало від обурення.
Під дописом у Twitter Пристайка обурені користувачі пишуть повідомлення з вимогою до Кейт Гарравет вибачитися перед Україною. Цікаво, що обурені інцидентом саме британці.
"Люблю Кейт, але вона була відверто грубою з послом. "Пляма" на сорочці? Це карта його країни! Жарт зайшов занадто далеко, я думаю!"
"Що далі? Синхронне освистування гімну України!?"
"Абсолютно жахливета неповажне інтерв'ю, коментар про футболку був непрофесійним і недоречним!"
"Не знаю, чи має Кейт відношення до цього жарту (карта/пляма), але це дуже грубо і неспортивно. Сором".
"Пляма на сорочці ?! Образити посла і Україну за 30 секунд. Кейт. Ні!"
"Не здивуюся, якщо Україна попросить прем'єр-міністра принести офіційні вибачення за її коментарі, що ображають Україну, її команду та їхню командну форму за те, що карта виглядала як пляма".
До слова, поки що немає офіційної реакції МЗС України на інцидент. Сам Вадим Пристайко також ніяк не прокоментував подію.
Нагадаємо, 29 червня збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.
В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка раніше на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2:0). Матч Україна - Англія відбудеться в суботу, 3 липня. Початок о 22:00.
Нова форма збірної України з Кримом і гаслом " Слава Україні"
- Українська асоціація футболу (УАФ) 6 червня презентувала нову форму національної збірної України з Кримом і гаслом" Слава Україні - героям Слава", в якій команда зіграє на Євро-2020. Ігри пройдуть з 11 червня по 11 липня в 11 державах.
- У Росії продемонстрували негативну реакцію на футбольну екіпіровку українців.
- 7 червня в УЄФА сказали про те, що організація не бачить жодних порушень вимог і правил у новій формі збірної України.
- Пізніше в ЗМІ повідомили, що російський футбольний союз розглядає можливість відмови збірної Росії з футболу від участі в Євро-2020 на знак протесту проти форми національної збірної України.
- Після скарги Росії в УЄФА 10 червня зробили заяву, згідно з якою Україна повинна прибрати з футболок гасло "Героям слава". В організації назвали його політичним.
- В Офісі президента заявили, що гасло "Слава Україні - Героям слава" не може викликати будь-яких застережень і є доречним на футбольній формі збірної.
- 11 червня УЄФА та УАФ погодили форму, в якій збірна України зможе зіграти на чемпіонаті Європи.