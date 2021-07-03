"Далі освистування гімну!?": британці вимагають вибачитися за грубий жарт над формою збірної України

Кейт Гарравет дуже невдало пожартувала в прямому ефірі / скріншот

Британська телеведуча Кейт Гарравет порівняла карту на футболці збірної України з брудною плямою. Неадекватне висловлювання прозвучало в ефірі програми "Доброго ранку, Британіє" в присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка. Український дипломат промовчав, а от Мережу підірвало від обурення.

Під дописом у Twitter Пристайка обурені користувачі пишуть повідомлення з вимогою до Кейт Гарравет вибачитися перед Україною. Цікаво, що обурені інцидентом саме британці.

"Люблю Кейт, але вона була відверто грубою з послом. "Пляма" на сорочці? Це карта його країни! Жарт зайшов занадто далеко, я думаю!"

"Що далі? Синхронне освистування гімну України!?"

"Абсолютно жахливета неповажне інтерв'ю, коментар про футболку був непрофесійним і недоречним!"

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"Не знаю, чи має Кейт відношення до цього жарту (карта/пляма), але це дуже грубо і неспортивно. Сором".

"Пляма на сорочці ?! Образити посла і Україну за 30 секунд. Кейт. Ні!"

"Не здивуюся, якщо Україна попросить прем'єр-міністра принести офіційні вибачення за її коментарі, що ображають Україну, її команду та їхню командну форму за те, що карта виглядала як пляма".

До слова, поки що немає офіційної реакції МЗС України на інцидент. Сам Вадим Пристайко також ніяк не прокоментував подію.

Нагадаємо, 29 червня збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.

В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка раніше на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2:0). Матч Україна - Англія відбудеться в суботу, 3 липня. Початок о 22:00.

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