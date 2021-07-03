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"Далі освистування гімну!?": британці вимагають вибачитися за грубий жарт над формою збірної України

3 липня 2021, 14:45

Кейт Гарравет порівняла карту на футболці збірної України з брудною плямою. Неадекватне висловлювання прозвучало в ефірі програми "Доброго ранку, Британіє".

Кейт Гарравет
Кейт Гарравет дуже невдало пожартувала в прямому ефірі / скріншот

Британська телеведуча Кейт Гарравет порівняла карту на футболці збірної України з брудною плямою. Неадекватне висловлювання прозвучало в ефірі програми "Доброго ранку, Британіє" в присутності українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка. Український дипломат промовчав, а от Мережу підірвало від обурення.

Під дописом у Twitter Пристайка обурені користувачі пишуть повідомлення з вимогою до Кейт Гарравет вибачитися перед Україною. Цікаво, що обурені інцидентом саме британці.

"Люблю Кейт, але вона була відверто грубою з послом. "Пляма" на сорочці? Це карта його країни! Жарт зайшов занадто далеко, я думаю!"

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"Що далі? Синхронне освистування гімну України!?"

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"Абсолютно жахливета неповажне інтерв'ю, коментар про футболку був непрофесійним і недоречним!"

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"Не знаю, чи має Кейт відношення до цього жарту (карта/пляма), але це дуже грубо і неспортивно. Сором".

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"Пляма на сорочці ?! Образити посла і Україну за 30 секунд. Кейт. Ні!"

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"Не здивуюся, якщо Україна попросить прем'єр-міністра принести офіційні вибачення за її коментарі, що ображають Україну, її команду та їхню командну форму за те, що карта виглядала як пляма".

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До слова, поки що немає офіційної реакції МЗС України на інцидент. Сам Вадим Пристайко також ніяк не прокоментував подію.

Нагадаємо, 29 червня збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.

В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка раніше на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2:0). Матч Україна - Англія відбудеться в суботу, 3 липня. Початок о 22:00.

Нова форма збірної України з Кримом і гаслом " Слава Україні"

збірна України новини Великобританії Евро-2020 Вадим Пристайко
Зараз ви переглядаєте новину «"Далі освистування гімну!?": британці вимагають вибачитися за грубий жарт над формою збірної України». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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