Тиск США на Київ через Північний потік-2: у Байдена спростували ЗМІ і оголосили про допомогу Україні

США домовилися з Німеччиною про підтримку енергетичного сектора України - Держдеп / Reuters

Інформація видання Politico про те, що адміністрація президента США Джо Байдена закликала Київ не критикувати угоду Штатів і Німеччини щодо Північного потоку-2, не відповідає дійсності. Україна є демократичною країною з власним правом голосу щодо цього питання. Америка вважає українську державу дружньою і прагне до конструктивного діалогу. При цьому Вашингтон і Берлін в контексті домовленостей щодо газопроводу дійсно узгоджували комплекс заходів відносно допомоги України, включаючи підтримку українського енергетичного сектора. Про це заявив радник Держдепу Дерек Шолль.

У інтерв'ю Радіо Свобода американський чиновник під час свого візиту до Києва сказав, що США не закликали Україну не критикувати угоду Вашингтона і Берліна щодо СП-2.читайте такожУгода США з Німеччиною і СП-2: Захід вдарить по Газпрому, якщо Росія нападе на Україну - Bloomberg

"Ні. Україна - демократична країна, у неї є свій голос. Ми прагнемо до конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси і цінності", - сказав Шолль.

Крім того, він прокоментував інформацію про те, що США і Німеччина погодили комплекс заходів з підтримки України у зв'язку з добудовою російського газопроводу Північний потік-2. За словами чиновника, таке питання дійсно обговорювалося. Йдеться про підтримку у сфері енергетичного сектору, яка забезпечила б енергетичну безпеку та незалежність української держави.

"Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важлива реальна і велика практична допомога Україні. Я поки не можу казати про конкретику. Але це буде суттєва підтримка її енергетичного сектора, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність і незалежність", - підкреслив Дерек Шолль.

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Нагадаємо, раніше американське видання Politico опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що в Білому домі закликали українську владу не критикувати угода США та Німеччини щодо реалізації Північного потоку-2, щоб не ставити під удар американо-українські відносини.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь заявив, що Київ чекає від США і Німеччини не обіцянок, а офіційної позиції щодо Північного потоку-2, яку повинен отримати глава держави Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією США в червні заявив, що Київ чекає від Заходу зупинки реалізації проекту Північний потік-2. Запуск трубопроводу загрожує національній безпеці української держави.

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Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що Газпром вже шантажує Європу газовим питанням. Цього року росіяни знизили обсяги прокачування через українську ГТС і загрожують ЄС проблемами з паливом у тому випадку, якщо проект Північний потік-2 не буде схвалено.

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