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Тиск США на Київ через Північний потік-2: у Байдена спростували ЗМІ і оголосили про допомогу Україні

21 липня 2021, 14:41

Україна - демократична держава, у якої є своє право голосу щодо питання СП-2, сказав Дерек Шолль.

Прапор, США
США домовилися з Німеччиною про підтримку енергетичного сектора України - Держдеп / Reuters

Інформація видання Politico про те, що адміністрація президента США Джо Байдена закликала Київ не критикувати угоду Штатів і Німеччини щодо Північного потоку-2, не відповідає дійсності. Україна є демократичною країною з власним правом голосу щодо цього питання. Америка вважає українську державу дружньою і прагне до конструктивного діалогу. При цьому Вашингтон і Берлін в контексті домовленостей щодо газопроводу дійсно узгоджували комплекс заходів відносно допомоги України, включаючи підтримку українського енергетичного сектора. Про це заявив радник Держдепу Дерек Шолль.

У інтерв'ю Радіо Свобода американський чиновник під час свого візиту до Києва сказав, що США не закликали Україну не критикувати угоду Вашингтона і Берліна щодо СП-2.читайте такожУгода США з Німеччиною і СП-2: Захід вдарить по Газпрому, якщо Росія нападе на Україну - Bloomberg

"Ні. Україна - демократична країна, у неї є свій голос. Ми прагнемо до конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси і цінності", - сказав Шолль.

Крім того, він прокоментував інформацію про те, що США і Німеччина погодили комплекс заходів з підтримки України у зв'язку з добудовою російського газопроводу Північний потік-2. За словами чиновника, таке питання дійсно обговорювалося. Йдеться про підтримку у сфері енергетичного сектору, яка забезпечила б енергетичну безпеку та незалежність української держави.

"Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важлива реальна і велика практична допомога Україні. Я поки не можу казати про конкретику. Але це буде суттєва підтримка її енергетичного сектора, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність і незалежність", - підкреслив Дерек Шолль.

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Нагадаємо, раніше американське видання Politico опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що в Білому домі закликали українську владу не критикувати угода США та Німеччини щодо реалізації Північного потоку-2, щоб не ставити під удар американо-українські відносини.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь заявив, що Київ чекає від США і Німеччини не обіцянок, а офіційної позиції щодо Північного потоку-2, яку повинен отримати глава держави Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією США в червні заявив, що Київ чекає від Заходу зупинки реалізації проекту Північний потік-2. Запуск трубопроводу загрожує національній безпеці української держави.

Претендент на посаду канцлера ФРН Армін Лашет стверджував, що якщо Путін використає СП-2 у якості зброї проти України, Європа може відключити російський газопровід.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що Газпром вже шантажує Європу газовим питанням. Цього року росіяни знизили обсяги прокачування через українську ГТС і загрожують ЄС проблемами з паливом у тому випадку, якщо проект Північний потік-2 не буде схвалено.

Колишній глава МЗС України, дипломат Костянтин Грищенко вважає, що запуск СП-2 можуть відкласти на 3-4 роки у тому випадку, якщо після виборів до німецького парламенту новим канцлером стане кандидат від Партії зелених.

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