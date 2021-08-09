Тиск на Лукашенка: Великобританія запровадила пакет санкцій проти Білорусі

Домінік Рааб заявив, що продукція держпідприємств Лукашенка не продаватиметься у Великобританії / Reuters

Через тривалий підрив демократії і порушення прав людини режимом Олександра Лукашенка Великобританія запровадила проти Білорусі пакет торгових, фінансових і авіаційних санкцій.

"Режим Лукашенка продовжує придушувати демократію і порушувати права людини у Білорусі. Ці санкції демонструють, що Великобританія не прийме дії Лукашенка після фальсифікації виборів. Продукція державних підприємств Лукашенка не продаватиметься у Великобританії, а наші аерокосмічні компанії не торкатимуться до його парку розкішних літаків", - заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, сказано в повідомленні МЗС Великобританії.

Пакет нових санкцій проти Білорусі включає:

Авіаційні заходи щодо запобігання прольоту або посадки білоруських авіаперевізників у Великобританії і заборона на надання технічної допомоги флоту розкішних літаків президента Лукашенка.

Торгові заходи щодо калію, нафтопродуктів, товарів і технологій для перехоплення і моніторингу, товарів, що використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення з метою скорочення обсягу доходів, що надходять режиму Лукашенка, і обмеження його доступу до товарів, які можуть сприяти внутрішнім репресіям щодо білоруського населення.

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Фінансові заходи, що забороняють купівлю переказних цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою, а також випущених державними банками, і надання кредитів.

Комплексні заходи у відповідь також включатимуть заборони на надання страхування і перестрахування білоруським державним органам, а також зміни в політиці уряду Великобританії щодо подальшого посилення чинного ембарго на постачання зброї.

"Ці заходи є значним додатковим кроком у чиненні тиску на режим Лукашенка. Вони ретельно спрямовані на чинення тиску на Лукашенка, державні інститути і тих, хто його оточує, з метою змусити їх змінити поведінку, водночас мінімізуючи, наскільки це можливо, будь-які непередбачені наслідки для населення Білорусі загалом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до списку санкцій потрапили Олександр Лукашенко, його син Віктор, глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін, глава Комітету держбезпеки Іван Тертель, глава адміністрації президента Ігор Сергієнко, прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт і глава МВС Іван Кубраков.

Санкції проти Білорусі - про що йшлося раніше:

Незабаром адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про нові санкції проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Нові санкції оголосять 9 серпня.

Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні розгляне можливість запровадження Україною нових санкцій проти Білорусі, приєднавшись до відповідного рішення Європейського Союзу.

У Європейському Союзі заговорили про ймовірність розгляду і запровадження нових санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.