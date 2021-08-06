Дефіцит газу у ЄС через шантаж Газпрому: Україна закликала завдати удару по СП-2 перед його запуском

У компанії-операторі ГТС України закликали ЄС врахувати дії Газпрому під час сертифікації Північного потоку-2 / Reuters

Незважаючи на рекордний підйом цін на газ у Європі, низькі обсяги палива в європейських сховищах і планову зупинку магістралей Північний потік-1 і Ямал-Європа, Газпром так і не скористався можливістю додаткового прокачування палива через ГТС України.

Щоб виконати контракти, корпорація спустошує свої сховища у Європі, не збільшуючи транзит газу через українську трубу. Такі маневри свідчать про те, що дефіцит газу в європейських країнах більшою мірою спровокований штучно. Заходи вживаються для того, щоб вартість газу збільшилася, а процес запуску Північного потоку-2 прискорювався. Євросоюз повинен вжити заходів у зв'язку з подібними діями і врахувати поведінку Газпрому при сертифікації газопроводу СП-2. Про це заявив директор компанії-оператори української ГТС Сергій Макогон.

Як повідомляє пресслужба компанії, у липні транзит російського газу до Європи склав 3,848 мільярдів кубометрів газу. Середній показник прокачування палива на добу, як і у червні, склав 124 мільйони кубометрів газу. Газпром використовував всі раніше зарезервовані потужності, проте не бронював додаткові, незважаючи на ремонт магістралей СП-1 і Ямал-Європа, низькі обсяги газу в європейських сховищах і рекордне зростання цін на паливо.читайте такожЦіна на газ у Європі побила історичний рекорд: шантаж Газпрому призведе до тарифного удару по Україні

Зокрема, згідно з даними операторів сухопутних продовжень Північного потоку-1 у Німеччині, OPAL і NEL, за 10 днів ремонтних робіт європейські країни недоотримали понад 1,6 мільярда кубометрів газу, а ще 320 мільйонів кубометрів було недоотримано через ремонт магістралі Ямал-Європа.

У ГТС стверджують, що Газпром, з метою компенсації європейцям недоотриманого обсягу газу, спустошує свої сховища у Європі. Дефіцит палива в європейських країнах є частково штучним і не є причиною зростання цін.

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"Щоб компенсувати європейцям недоотримані обсяги газу і при цьому не нарощувати додатковий транзит через Україну, "Газпром" спустошує свої ПСГ у Європі. Згідно з даними GIE, найнижчі запаси у Європі саме у ПСГ, контрольованих "Газпромом". Так, у оператора ПСГ у Німеччині Astora (належить "Газпрому") рівень заповненості - менше 13%, У інших операторів - в середньому 63%. У Австрії Astora і GSA (також "Газпром") - 14%, інші оператори - 48%. Навіть зараз "Газпром" відбирає газ зі сховищ для виконання своїх контрактів. Відповідно дефіцит газу в ПСГ Європи значною частиною є штучним і не є першопричиною зростання цін", - зазначив Макогон.

Як вважає керівник компанії-оператора ГТС, корпорація діє саме таким чином з метою реалізації двох завдань – економічного та політичного. Перше передбачає підвищення ціни на паливо, друге – прискорення процесу запуску СП-2, який зараз будується ударними темпами.читайте такожГазпром за крок від добудови СП-2 і обрубав поставки газу до Європи: експерт заявив про небезпечну гру

За його словами, політика Газпрому негативно впливає не тільки на європейський ринок газу, але й на економічну ситуацію всієї Європи. У ситуацію повинен втрутитися Антимонопольний орган. При цьому слід врахувати таку обстановку перед тим, як відбуватиметься процес сертифікації СП-2.

"Поведінка "Газпрому" негативно позначається на європейському ринку газу і впливає на економіку всього регіону. На мою думку, у ситуацію повинен втрутитися відповідний антимонопольний орган Європи. До того ж, таку стратегію російської компанії варто враховувати під час сертифікації "Північного потоку-2", - підкреслив Сергій Макогон.

Дефіцит газу у Європі

На території країн Євросоюзу останнім часом відбувається різкий стрибок цін на природний газ. Вартість тисячі кубометрів газу у Європі б'є рекорди, причому демонструється тенденція до подальшого зростання цін. Подібна ситуація склалася у тому числі і через дії Газпрому, який в умовах дефіциту газу у Європі відмовляється від додаткового прокачування палива через територію України.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що зростання цін на газ у Європі - результат шантажу з боку Газпрому. Корпорація фактично поставила ЄС перед умовою: або запуск СП-2 і дешевший газ, або проблеми з прокачуванням палива через ГТС України.

У компанії-операторі ГТС підтверджували дану інформацію. Там уточнювали, що проблеми з газом у Європі спровоковані Газпромом, який створює оптимальні для себе умови запуску СП-2.

На ринку газу у Європі очікують, що високі ціни триматимуться до березня 2022 року, потім вартість палива повинна знизитися. При цьому ціни можуть знову зрости в тому випадку, якщо Газпром знизить прокачування газу до Європи.