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Дефіцит газу у Європі б'є рекорди: Газпром рубає постачання газу через Україну, а сховища спорожніли

18 серпня 2021, 19:51

У сховищах газу у Європі рекордно низькі обсяги палива за останні 8-9 років.

Газпром
Сховища Газпрому у Європі заповнені всього на 18% / УНІАН

У чотирьох сховищах газу Газпрому у Європі - Haidach, Rehden, Jemgum і Bergermeer – наразі всього близько 1,8 мільярдів кубометрів газу, у той час, коли їх загальний проектний обсяг становить 10 мільярдів кубометрів палива. Це найнижчий показник за останні 8 років. В цілому в ПСГ Європи сукупно 67,23 мільярда кубометрів газу, що є найбільш низьким рівнем заповненості сховищ за 9 років.

Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, наразі наповненість газових сховищ Газпрому у Європі всього 18%. З цього випливає, що у німецьких Rehden і Jemgum, австрійському Haidach, а також у голландському Bergermeer, всього близько 1,8 мільярдів кубометрів газу. Загальний проектний обсяг сховищ становить 10 мільярдів кубометрів палива.читайте такожУкраїна, Польща і Німеччина задавлять Північний потік-2: запуск труби призведе до серії ударів по Газпрому

Примітно, що в цілому всі підземні газові сховища Європи заповнені на 62%, у серпні цей показник становив 57%. В цілому в них 67,32 мільярда кубометрів газу. І це найнижчий показник для цієї пори року за останні 9 років.

Нагадаємо, 31 липня Газпром вирішив знизити прокачування газу до підземних сховищ Європи. Йшлося про найбільші ПСГ Європи – Хайдах у Австрії, Реден у Німеччині і Бергемеер у Нідерландах. Вказувалося, що після рекордних обсягів відбору газу зі своїх сховищ – близько 61 мільярда кубометрів палива – Газпром поставив перед собою завдання заповнити, у першу чергу, російські ПСГ. Причому у ситуації, коли у Європі фіксується недостача газу.

Дефіцит газу у Європі

На ринку газу Євросоюзу стрімко злетіли ціни. Вартість тисячі кубометрів газу у Європі постійно зростає, ціна вже переступила рекордні показники за останні 13 років. Ситуація спровокована у тому числі і діями Газпрому, який у кризовій для європейських країн ситуації відмовляється від додаткового прокачування газу через Україну.

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16 серпня на тлі фактичної відмови Газпрому від бронювання твердої потужності транзиту газу через Україну, ціна на паливо у Європі піднялася до 585 доларів за одну тисячку кубометрів, що стало новим рекордом.

У Нафтогазі вважають, що сплеск цін на газ у Європі спровоковано діями Газпрому, який фактично поставив Євросоюзу ультиматум: або дешевий газ після запуску Північного потоку-2, або проблеми з постачанням палива через українську ГТС.

У компанії-операторі ГТС України також стверджували, що європейські газові проблеми обумовлені маневрами Газпрому, який домагається для себе вигідних умов з метою запуску Північного потоку-2.

У Міненерго України казали, що наразі немає жодних гарантій, що транзит газу через українську ГТС продовжиться після того, як СП-2 введуть до експлуатації. Київ вже працює з Вашингтоном з питання плану Б щодо цієї ситуації.

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Євросоюз Газпром газ транзит газу в Європу
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