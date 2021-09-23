Дефіцит газу у Європі: ПСГ на мінімумі за 10 років - Газпром рубає постачання, а СП-2 не допоможе

На Європу очікують низькі постачання газу до кінця 2021 року - експерт / Reuters

У країнах Євросоюзу триває криза, пов'язана з дефіцитом газу і високими цінами на паливо. Найменше запасів палива у Австрії, Нідерландах та Португалії. Причинами нестачі газу перед стартом опалювального сезону називають спустошення сховищ через високий попит минулої зими, підвищений попит на електроенергію, збої в постачаннях газу з РФ і глобальний дефіцит скрапленого природного газу. Причому рівень постачань газу до Європи залишиться низьким незалежно від того, що в підсумку буде з Північним потоком-2.

Як повідомляє Reuters, наразі найменше газу в підземних газових сховищах (ПСГ) Австрії, Нідерландів та Португалії. Такі дані наводить Асоціація газової інфраструктури Європи.

У Європі рекордний за 10 років дефіцит газу

Заповненість ПСГ країн ЄС і Британії, згідно з відомостями на 22 вересня, становила в середньому 72%. Цей показник - найнижчий за останнє десятиліття.

Зазначається, що минулого року на 22 вересня обсяги газу в ПСГ Європи дозволяли заповнити резервуари на 94%. В останні 10 років середня заповненість сховищ газом становила 84%. Примітно, 1 жовтня закінчиться сезон закачування газу у Європі, але до цього моменту ПСГ будуть заповнені тільки на 78% максимум.

Причини газової кризи у Європі

За словами менеджера з аналітики газу в регіоні EMEA в S&P Global Platts Джеймса Хакстеппа, ключовою причиною нестачі палива в підземних сховищах Європи є їх спустошення в минулий зимовий період, коли був високий попит на газ. Ситуація погіршується на тлі негативного вироблення відновлюваних джерел енергії, а також високий попит на електроенергію.

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"Попит на електроенергію і газ також був високим у Азії, яка веде зріджений газ (СПГ) з Європи. Це поєднується з глобальною кризою пропозиції і обмеженими закачуваннями цього літа, що призвело до рекордно низьких запасів на початку опалювального сезону", – зазначив він.читайте такожГазова криза у Європі: Газпром не накрутить постачання палива шляхом ГТС України

З вищевказаних причин ціни на газ у Великобританії і на хабі TTF у Нідерландах, який є головним на європейському газовому ринку, злетіли до рекордних показників.

Північний потік-2 не допоможе

Крім того, серед інших ключових факторів, які вплинули на негативні зміни ціни на газ у Європі за останні 2 місяці, виділяють і проблеми з постачанням палива з Росії, а також масштабний дефіцит скрапленого природного газу (СПГ).

Згідно з прогнозом Джеймса Хакстеппа, до кінця 2021 року постачання СПГ і газу з Росії будуть, швидше за все, відносно невеликими. Картина не зміниться на тлі того, відбудеться запуск Північного потоку-2, чи ні.читайте такожГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

Як заповнені газові сховища Європи

Асоціація газової інфраструктури наводить дані, згідно з якими в процентному співвідношенні найменше газу в ПСГ Австрії, Нідерландів, Португалії, Словаччини та Німеччини. У Великобританії та Франції, навпаки, найбільше газу. А лідером за заповненостю сховищ газом залишається Польща.

Польща - 96,23%

Великобританія - 91,71%

Франція - 89,6%

Німеччина - 64,57%

Словаччина - 63,83%

Португалія - 58,17%

Нідерланди - 54,43%

Австрія - 50,44%

Зростання цін на газ в Європі і запуск Північного потоку-2

Європейський газовий ринок в останні декілька тижнів перебуває в серйозній кризі. Вартість тисячі кубометрів б'є рекорди, а 16 вересня ціна на газ у Європі й зовсім наблизилася до позначки в 1 000 доларів. Максимальний стрибок цін на газ в ЄС за останні 13 років пов'язують з спустошенням газових сховищ Європи, на тлі якого Газпром, який працює над запуском СП-2, відмовляється забезпечити додаткове прокачування палива через Україну.

На думку голови НАК Нафтогаз Юрія Вітренка, у газовій кризі в ЄС винен Газпром, який шантажує Європу. Він розповів про те, що росіяни заздалегідь забронювали менше обсягів постачання палива через Україну, і наразі поставили Євросоюзу ультиматум: або запуск СП-2 і дешевша ціна на газ, або проблеми з отриманням палива шляхом української ГТС.

У компанії-операторі ГТС України також заявили, що ціни на газ у Європі зросли через політику Газпрому, який торгується за преференції перед запуском Північного потоку-2.

Експерт агентства Fitch Дмитро Маринченко вважає, що дефіцит газу у Європі і сплеск цін на паливо пов'язаний з низьким рівнем запасів газу в ЄС після холодної зими і спекотного літа. Втім, він також уточнив, що і Газпром не поспішає постачати газ європейцям на тлі очікування введення до експлуатації СП-2.

Глава Газпрому Олексій Міллер 10 вересня оголосив про завершення будівництва магістралі Північний потік-2. Газопровід добудували о 8:45 за Києвом.

Журналісти Boomberg писали, що перші постачання газу трубою СП-2 можуть початися вже з 1 жовтня, а повноцінно газопровід запрацює в грудні. Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль скептично поставилася до цієї інформації і зазначила, що до цього часу газопровід навряд чи встигнуть сертифікувати.

Голова корпорації Газпром Олексій Міллер пізніше сказав, що СП-2 дійсно не введуть до експлуатації з 1 жовтня.