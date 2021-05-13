"Деградація і недоумство": лідер путінської партії образив владу України через Медведчука

Призабутий останнім часом колишній президент і прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вирішив нагадати про себе у зв'язку зі справою Медведчука.
Звинувачення проти нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака не мають під собою жодних підстав. У такому дусі висловився колишній президент і прем'єр-міністр РФ, а зараз - лідер керівної партії Єдина Росія, заступник голови Дмитро Медведєв. Про це повідомляється на сайті політичної сили.
"Загрози двом політикам реальними термінами за міфічні злочини не зможуть поправити рейтинги чинних посадових осіб.швидше, навпаки, приведуть до подальшої деградації системи влади, загострять її політичне недоумство", ‒ особливо не вибирав виразів і тону Медведєв.
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Звинувачення Медведчука в держзраді:
- Генеральний прокурор Ірина Венедиктова 11 травня заявила про те, що вона підписала підозра двом народним депутатам України - Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку - за звинуваченням у держзраді. Віктора Медведчука підозрюють у скоєнні державної зради і замаху на розграбування державних ресурсів на окупованій території.
- Того ж дня Служба безпеки України прийшла з обшуками в будинок Медведчука.
- СБУ опублікувала переговори з голосом людини, схожим на голос Медведчука, з високопоставленим чиновником Уряду РФ, в якому йдеться про переоформлення підприємства в Криму за російським законодавством.
- У четвер, 13 травня, Печерський районний суд міста Києва обрав цілодобовий домашній арешт Віктору Медведчуку у вигляді запобіжні заходи.
Автор: Дмитро Відоменко