"Деградація і недоумство": лідер путінської партії образив владу України через Медведчука

Дмитро Медведєв / УНІАН

Звинувачення проти нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака не мають під собою жодних підстав. У такому дусі висловився колишній президент і прем'єр-міністр РФ, а зараз - лідер керівної партії Єдина Росія, заступник голови Дмитро Медведєв. Про це повідомляється на сайті політичної сили.

"Загрози двом політикам реальними термінами за міфічні злочини не зможуть поправити рейтинги чинних посадових осіб.швидше, навпаки, приведуть до подальшої деградації системи влади, загострять її політичне недоумство", ‒ особливо не вибирав виразів і тону Медведєв.

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Звинувачення Медведчука в держзраді: