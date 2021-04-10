Делегація США приїде до Києва з метою повернення Криму в Україну

Американська делегація також буде присутня на заходах, присвячених 30-річчю Незалежності України.
Сполучені Штати Америки візьмуть участь у заходах в рамках саміту Кримської платформи, запланованому на 23 серпня, і в урочистостях на честь 30-річчя здобуття Незалежності України, які пройдуть 24 серпня. Участь президента Джо Байдена наразі не підтверджується. Про це заявила тимчасова повірена у справах Вашингтона на території української держави Христина Квін.
У інтерв'ю Факти ICTV дипломатка сказала, що американці вже отримали пропозицію від України приїхати на Кримську платформу і заходи на честь 30-ї річниці Незалежності. Очікується, що США будуть представлені на високому рівні. Однак наразі невідомо, хто конкретно відвідає Україну.читайте такожБайден зробив заяву в сьому річницю окупації Криму
"Від США точно будуть високі представники на цих заходах, але я наразі не можу сказати, хто саме це буде", - підкреслила Квін у відповідь на питання про те, чи приїде в Україну американський глава держави Джо Байден.
Повернення Криму в Україну
- Президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ, яким передбачається запуск заходів з організації Кримської платформи. Це перемовний майданчик, завданням якого є реалізація планів щодо повернення окупованої автономної республіки під політичний контроль Києва.
- 3 березня у МЗС України сказали, що Київ працює над організацією візиту президента США Джо Байдена до української столиці на заходи в рамках Кримської платформи.
- 11 березня на засіданні РНБО була прийнята стратегія щодо звільнення і повернення окупованих Криму і Севпастополю до складу України. Документ мають намір перевести на англійську мову.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що процес повернення Криму в Україну ґрунтується на трьох ключових завданнях: робота над стратегією щодо півострова, зміцнення зусиль з деокупації на перемовинах в рамках Кримської платформи і реалізація кроків, спрямованих на відновлення суверенітету України над автономною республікою.