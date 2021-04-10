Делегація США приїде до Києва з метою повернення Криму в Україну

Саміт Кримської платформи пройде у Києві 23 серпня / УНІАН

Сполучені Штати Америки візьмуть участь у заходах в рамках саміту Кримської платформи, запланованому на 23 серпня, і в урочистостях на честь 30-річчя здобуття Незалежності України, які пройдуть 24 серпня. Участь президента Джо Байдена наразі не підтверджується. Про це заявила тимчасова повірена у справах Вашингтона на території української держави Христина Квін.

У інтерв'ю Факти ICTV дипломатка сказала, що американці вже отримали пропозицію від України приїхати на Кримську платформу і заходи на честь 30-ї річниці Незалежності. Очікується, що США будуть представлені на високому рівні. Однак наразі невідомо, хто конкретно відвідає Україну.читайте такожБайден зробив заяву в сьому річницю окупації Криму

"Від США точно будуть високі представники на цих заходах, але я наразі не можу сказати, хто саме це буде", - підкреслила Квін у відповідь на питання про те, чи приїде в Україну американський глава держави Джо Байден.

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