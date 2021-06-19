Депутат партії Путіна виклав напис Чукотка-2021 з трупів птахів

Крамаренко стверджує, що скандальні кадри – це "фотошоп" / Фото Новая газета

Депутат від Єдиної Росії в Магаданській міській думі Олександр Крамаренко похвалився в Мережі вбитими під час полювання качками та гусьми. З майже 200 мертвих птахів депутат партії Путіна виклав напис "Чукотка-2021" і серце.

Фото з'явилися в одному з Telegram-каналів про полювання. Зараз фотографії видалили з соцмереж, проте їх встигли зберегти читачі, пише Новая газета.

Журналісти з'ясували, що "єдинорос" міг їздити на полювання незаконно під час сезону "тиші".

Сам Крамаренко стверджує, що скандальні кадри – це "фотошоп".

"Та там полювала ціла купа людей. Це фотошоп. Вони (поліцейські, - ред.) розслідують, у них і запитуйте", - сказав він журналістам і кинув слухавку.

"Єдинорос" вже видалив фото із соцмереж / Фото Новая газета

Фото Новая газета

Після скандалу Єдина Росія тимчасово призупинила для Олександра Крамаренка членство в партії.

Як повідомляв Главред, у січні 2020 року директор громадської організації Київський еколого-культурний центр Володимир Борейко повідомив, що на території резиденції Залісся в Броварському районі Київської області полюють на оленів і лосів попри на заборону. Еколог опублікував фото туш убитих тварин, їх обгризають здичавілі собаки.