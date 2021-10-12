Діалог Меркель і Макрона з Путіним та Зеленським став проривом: оголошена нова зустріч щодо Донбасу

Лідери країн нормандського формату домовилися про перезапуск перемовин щодо Донбасу із зустрічі глав МЗС / Колаж УНІАН

Франція, Німеччина, Україна і Росія вирішили провести зустріч в рамках нормандського формату щодо Донбасу на рівні міністрів закордонних справ вже найближчими тижнями. Під час дискусії французького президента Еммануеля Макрона і канцлерки ФРН Ангели Меркель з президентом України Володимиром Зеленським і главою РФ Володимиром Путіним були підведені підсумки реалізації паризького комюніке 2019 року. Сторони дійшли висновку, згідно з яким слід продовжувати перемовини.

"Ці дві тристоронні розмови (Меркель, Макрона і Зеленського, а також Меркель, Макрона та Путіна, - ред.) дозволили підвести підсумки щодо заходів, схвалених на паризькому саміті в нормандському форматіу грудні 2019 року в межах, встановлених Мінськими домовленостями", - вказується у повідомленні пресслужби французького президента.читайте такожНормандський формат - шанс для України: Зеленський закликав до завершення війни на Донбасі

У Єлисейському палаці акцентували увагу на тому, що лідери чотирьох держав вирішили продовжувати перемовини з метою повного виконання домовленостей, які були досягнуті у Парижі два роки тому. Для обговорення цих питань вже найближчими тижнями має відбутися зустріч міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Росії та України.

"Сторони погодилися з необхідністю працювати над повним виконанням висновків (паризького саміту) і з цією метою домовилися про організацію найближчими тижнями зустрічі на міністерському рівні між Францією, Німеччиною, Росією і Україною", - підкреслюється в документі.

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Перемовини щодо Донбасу в рамках нормандського формату

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів перемовини через відеозв'язок з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і главою Французької республіки Еммануелем Макроном. Лідери країн нормандського формату домовилися про активізацію перемовин щодо Донбасу і початок нового обговорення організації зустрічі нормандської четвірки.

Після цього відбулася телефонна розмова Меркель і Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава Кремля звинуватив Україну в нібито невиконанні всіх домовленостей щодо Донбасу, досягнутих в рамках нормандських самітів. При цьому в Кремлі погодилися актуалізувати консультації в нормандському форматі і обговорювати умови проведення зустрічі нормандської четвірки.

Представник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив, що Меркель, Макрон і Путін попросять міністрів закордонних справ країн нормандського формату провести зустріч вже найближчим часом.