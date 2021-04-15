Дипломат розповів, на які ще "подвиги" може зважитися Путін

Росія може продовжити шлях посиленої агресії проти України або навіть проведе якийсь маневр, як введення "миротворців" або заморожування переговорів.
Стало відомо, які "дзвіночки" можуть передувати повномасштабному вторгненню російських військ в Україну, якщо на такий сценарій президент РФ Володимир Путін все ж таки зважиться, заявив в інтерв'ю Гордону американський дипломат, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу.
Росія може продовжити шлях посиленої агресії проти України або навіть проведе якийсь маневр, як введення "миротворців" або заморожування переговорів.
"Путін може зробити такі кроки перед прямим військовим нападом", - заявив він.
Він не виключив, що санкції запроваджені в четвер, 15 квітня, президентом США Джо Байденом проти Росії, зможуть зменшити ентузіазм Путіна. На думку Вершбоу, ці заходи можуть переконати Путіна "послабити або призупинити свої військові тактики, щоб уникнути додаткового збитку для російської економіки".
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"Росіяни кажуть, що їх не хвилюють санкції, але якби їм було все одно, вони не стали б так часто вимагати їх скасування", - резюмував дипломат.
Загострення на кордоні України та РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.