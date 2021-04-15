Дипломат розповів, на які ще "подвиги" може зважитися Путін

Як які "подвиги" може зважитися Путін / Reuters

Стало відомо, які "дзвіночки" можуть передувати повномасштабному вторгненню російських військ в Україну, якщо на такий сценарій президент РФ Володимир Путін все ж таки зважиться, заявив в інтерв'ю Гордону американський дипломат, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу.

Росія може продовжити шлях посиленої агресії проти України або навіть проведе якийсь маневр, як введення "миротворців" або заморожування переговорів.

"Путін може зробити такі кроки перед прямим військовим нападом", - заявив він.

Він не виключив, що санкції запроваджені в четвер, 15 квітня, президентом США Джо Байденом проти Росії, зможуть зменшити ентузіазм Путіна. На думку Вершбоу, ці заходи можуть переконати Путіна "послабити або призупинити свої військові тактики, щоб уникнути додаткового збитку для російської економіки".

читайте такожБайден загнав Путіна в пастку

"Росіяни кажуть, що їх не хвилюють санкції, але якби їм було все одно, вони не стали б так часто вимагати їх скасування", - резюмував дипломат.

Загострення на кордоні України та РФ: