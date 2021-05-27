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Донька Путіна хоче заробити "скажені бабки" на вакцинації - соціолог

27 травня 2021, 22:55

За словами Ейдмана, на полювання за мільярдами пустилася команда друзів і партнерів молодшої дочки президента Катерини Тиханової.

Путина
Дочка Путіна наживається на вакцинації-соціолог / Reuters

Росію накрила небезпечна хвиля коронавірусу - люди масово ігнорують маски, у владі все одно на те, що відбувається, і вона "з маніакальною завзятістю просуває "Спутник V" на світові ринки".

Тому дуже просте пояснення - гроші, які у зв'язку з цим сипляться в кишені дочки президента Росії Володимира Путіна Катерини Тиханової і її друзів-бізнесменів з близького оточення, повідомив російський соціолог Ігор Ейдман в Facebook.

"Ще торік у Путіна слиновиділення почалося і нулики мільярдів перед жадібними оченятами забігали. Тоді він заявив, що оборот російської вакцини від коронавірусу на світовому ринку може досягти $100 млрд. Ось за цими скаженими бабками і почалася гонитва", - розповів він.

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За словами Ейдмана, на полювання за мільярдами пустилася команда друзів і партнерів молодшої дочки президента Катерини Тиханової. А саме:

  • інвестор і експортер вакцини, керівник російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв
  • його дружина, колишня однокурсниця і заступник дочки Путіна у фонді Іннопрактика Наталія Попова
  • начальник ФГБУ "НІЦЕМ ім. Н. Ф. Гамалеї " Олександр Гінцбург
  • власник компанії "Р-Фарм" Олексій Репік

Ейдман вказав на ще один цікавий момент - за фактом у зв'язку із спільною справою - відмиванням грошей на вакцині в Росії створюється якась сім'я, подібна сім'ї, створеної дочкою екс-президента Бориса Єльцина.

"Коли Єльцин почав старіти, вплив його дочки Тетяни Дяченко різко посилився. Навколо неї сформувалася група чиновників і олігархів, відома як "сім'я". Щось схоже, ймовірно, починає відбуватися і зараз. Путінська молода "сім'я" - це дві його законні дочки і близькі до них бізнесмени, включаючи Дмитрієва, Рєпіка та інших", - пояснив соціолог.

Вакцинація Путіна від коронавірусу:

Вакцина Володимир Путін новини України Спутник V
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