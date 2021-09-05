УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Повинна вивести свою зброю": США зажадали від Росії виконати умови "Мінська"

5 вересня 2021, 10:25
Прослухати новину
Зупинити

У посольстві США в Києві закликали Росію повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами.

Війна на Донбасі
Росія повинна взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі, заявили в США / УНІАН

США зробили заяву в сьому річницю підписання Мінських угод між Україною та Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Штати закликали РФ виконати взяті на себе зобов'язання.

США вимагають, щоб Росія дозволила місії ОБСЄ проводити спостереження на українсько-російському кордоні та звільнила незаконно затриманих осіб, заявили в посольстві США в Києві.

"Росія повинна вивести свою зброю і сили та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія повинна взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України", - сказано в повідомленні посольства США.

Зазначимо, у вересні 2014 року Україна, Росія й ОБСЄ підписали так званий "Мінський протокол" - угоду про перемир'я і врегулювання конфлікту на Донбасі. Згодом, у лютому 2015 року, сторони підписали новий документ, який визначав план виконання домовленостей.

Зараз Україна і Росія по-різному трактують цей документ. Москва вимагає, щоб домовленості виконувалися в черговості, визначеній в документі, однак Україна з цим не згодна і наполягає на тому, щоб спочатку Росія вивела свої війська з окупованого Донбасу.

Реклама

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Мінські угоди спочатку були непродуктивним документом, проте сьогодні це єдина програма врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Україна прагне не відмовитися від Мінського формату, а відкрити іншу переговорну повістку.

Також очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена Штати підтвердили, що готові брати участь у переговорах по Донбасу у "нормандському форматі". Для цього потрібна згода всіх сторін переговорів - України, Франції, Німеччини та Росії.

Водночас глава ОП зазначив, що питання про заміну або відмову від "мінського формату" під час зустрічей в США не обговорювалося.

Своєю чергою радник очільника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що зняття з порядку денного переговорів у Білому домі так званого "Мінська" американською адміністрацією — це величезна поразка Путіна і всього російського режиму.

viber
новини США Мінські домовленості війна на Донбасі Мінські угоди посольство США
Зараз ви переглядаєте новину «"Повинна вивести свою зброю": США зажадали від Росії виконати умови "Мінська"». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Катерина Осадча показала, що буде в новому сезоні Світського життяКатерина Осадча показала, що буде в новому сезоні Світського життя Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 вересня: виграш, несподіваний прибуток або користьФінансовий гороскоп на тиждень 6-12 вересня: виграш, несподіваний прибуток або користь Артрит: названо алкогольний напій, який може захистити від хворобливого стануАртрит: названо алкогольний напій, який може захистити від хворобливого стану Лікар-інфекціоніст розповіла, кому потрібне щеплення від коронавірусу і кому його краще не робитиЛікар-інфекціоніст розповіла, кому потрібне щеплення від коронавірусу і кому його краще не робити Восени ситуація з коронавірусом в Україні буде критичною - вченіВосени ситуація з коронавірусом в Україні буде критичною - вчені

Останні новини

11:37

"Дружбі" Києва та Москви прийшов кінець: у столиці демонтували багатостраждальний пам'ятник

11:24

Злата Огневич розкрила, як шоу Холостячка змінила її особисте життя

11:19

Сусіди жбурнули недопалок і запалав балкон: у Дніпрі пожежники з вогню врятували сплячу жінку

11:01

Під Харковом голова батьківського комітету пропила гроші на ремонт дитсадка

10:58

Українцям пообіцяли друге бабине літо і порадували швидким потеплінням Відео

Реклама
10:55

Святкували День знань: на Івано-Франківщині масове отруєння дітей

10:55

З'явився перший кадр з Аквамена-2 з новим костюмом головного героя

10:37

Учасниця прийшла на Танці з зірками з травмою і всупереч закликам лікарів Відео

10:32

Зґвалтував 7-річну внучку співмешканки: під Запоріжжям люди загрожують іноземцю самосудом

10:22

Копи забили до смерті у витверезнику: розкрито хронологію загибелі українця в Польщі Відео

09:56

Локдауну не уникнути, Україна буде "червоною" не раніше листопада - МОЗ Відео

09:42

"Кричить і заважає спати": в Одесі чоловік ночами виганяє з квартири дружину з грудним сином

09:27

У Зеленського готують зміни до Конституції України: Стефанчук розкрив деталі Відео

09:19

У Черкасах помер 7-річний Андрійко, закатований в будинку у бабусі Відео

08:49

Українцям підвищать пенсії: Шмигаль розповів, кому чекати надбавки Відео

08:23

Коронавірус в Україні 6 вересня: кількість жертв перетнула нову "червону" лінію Відео

08:12

Яхти і сноубординг: в Мережу злили фото з розкішного відпочинку дочки ватажка "ДНР" в ОАЕ Відео

07:48

Літо в Україну ще повернеться: синоптик уточнив прогноз погоди на тиждень Відео

07:45

Зеленський повинен політично поховати "Мінськ-2" Погляд

07:10

Що відбувається з вашим тілом, коли ви починаєте присідати Відео

Реклама
07:07

Почали відмовляти всі органи: з'явилися нові дані про стан 7-річного Андрійка з Черкас Відео

06:29

Долар по 28, зростання інфляції і газова війна з РФ: як економіка може реагувати на протести Погляд

06:02

У моду на осінь-зиму 2021 2022 повернулися незвичайні штани, які можна носити з сукнею Фото Відео

05:28

Військовий експерт пояснив, що стримує РФ від широкомасштабного наступу на Україну

05:02

Топ-3 простих та ефективних вправ для красивої постави: відео тренування Відео

04:22

Агент ФСБ у Києві: в Bellingcat знайшли несподіваний слід у справі про вбивство Шишова Відео

03:50

Оточення Горбачова повідало головну причину розпаду СРСР Відео

03:02

Дієтологи назвали головні помилки тих, хто худне Відео

02:16

Прикмети на 7 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

01:37

Поб'є всі температурні рекорди: метеорологи розповіли, якою в Україні буде погода в жовтні Відео

00:51

Чи дійсно замінники цукру такі некалорійні: експерт розклав все по полицях

00:19

Гороскоп на 6 вересня для всіх знаків Зодіаку: несподівані пропозиції або інтриги недругів Відео

05 вересня, неділя
23:58

Просиділа під замком 3 місяці: у Харкові від власної матері врятували школярку

23:21

"Ми не ховаємося, а ось вони знаходять відмовки": Кулеба "проїхався" по РФ через зустріч президентів Відео

22:58

Попросив одягнути маску: в Одесі пара неадекватів побила касира АТБ

22:27

Байден приїде в Україну: Кулеба розповів про візит президента США Відео

21:56

"На очах у дітей": таліби по-звірячому вбили вагітну жінку Відео

21:36

Кліматологи розповіли, як українцям врятуватися від апокаліпсису Відео

21:21

Скоїв ДТП та розпочав стрілянину: водій BMW влаштував п'яний дебош на Одещині

21:09

Перша ракетка України сенсаційно вийшла до чвертьфіналу US Open

Реклама
20:53

Настає нова пандемія: в Індії зафіксували спалах небезпечної інфекції, є жертви Відео

20:34

У Гвінеї стався військовий переворот: президент затриманий, а уряд – розпущено Відео

20:19

У моду на осінь-зиму 2021 2022 прийшла приголомшлива стрижка повітряний боб у стилі 70-х Фото

20:18

На Київщині вибухнув завод: є постраждалі

20:08

Гороскоп на 5 вересня для всіх знаків Зодіаку: обман, грошові надходження або несподівана зустріч Відео

20:00

"Останній альбом": Іглесіас заявив про закінчення кар'єри Відео

19:48

Жадібність по-київськи: тіктокер "розвів" продавчиню фальшивими грошима та мало не поплатився Відео

19:40

Виступала за "ДНР", а працювати прийшла в український ВУЗ: Мережу обурив вчинок педагога з Бахмута Відео

19:30

Що має на увазі Путін, коли каже, що хоче "нормальних взаємин з Україною" Погляд

18:57

"Опіум для народу": творець Telegram закликав відмовитися від залипання в Netflix і TikTok

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти