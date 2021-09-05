"Повинна вивести свою зброю": США зажадали від Росії виконати умови "Мінська"

Росія повинна взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі, заявили в США / УНІАН

США зробили заяву в сьому річницю підписання Мінських угод між Україною та Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Штати закликали РФ виконати взяті на себе зобов'язання.

США вимагають, щоб Росія дозволила місії ОБСЄ проводити спостереження на українсько-російському кордоні та звільнила незаконно затриманих осіб, заявили в посольстві США в Києві.

"Росія повинна вивести свою зброю і сили та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія повинна взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України", - сказано в повідомленні посольства США.

Зазначимо, у вересні 2014 року Україна, Росія й ОБСЄ підписали так званий "Мінський протокол" - угоду про перемир'я і врегулювання конфлікту на Донбасі. Згодом, у лютому 2015 року, сторони підписали новий документ, який визначав план виконання домовленостей.

Зараз Україна і Росія по-різному трактують цей документ. Москва вимагає, щоб домовленості виконувалися в черговості, визначеній в документі, однак Україна з цим не згодна і наполягає на тому, щоб спочатку Росія вивела свої війська з окупованого Донбасу.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Мінські угоди спочатку були непродуктивним документом, проте сьогодні це єдина програма врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Україна прагне не відмовитися від Мінського формату, а відкрити іншу переговорну повістку.

Також очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена Штати підтвердили, що готові брати участь у переговорах по Донбасу у "нормандському форматі". Для цього потрібна згода всіх сторін переговорів - України, Франції, Німеччини та Росії.

Водночас глава ОП зазначив, що питання про заміну або відмову від "мінського формату" під час зустрічей в США не обговорювалося.

Своєю чергою радник очільника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що зняття з порядку денного переговорів у Білому домі так званого "Мінська" американською адміністрацією — це величезна поразка Путіна і всього російського режиму.