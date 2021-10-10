"Вдома чекала наречена": двоє молодих українців загинули у страшній ДТП у Польщі

ДТП у Польщі / Facebook

У Польщі загинули у страшній аварії українці. 20-річний Ростислав Бойчук і 22-річний Віталій Падух з Тернопільської області вирушили в сусідню країну на заробітки.

Як пише Обозреватель, Віталія вдома чекала наречена, якій він вже зробив пропозицію. А в Польщу відправився, щоб заробити грошей на весілля.

Як повідомляють польські ЗМІ, рятувальники насилу змогли дістати з авто тіла двох молодих українців.

Їхав за ними очевидець каже, що машина рухалася на великій швидкості.

"Виною всьому швидкість, швидкість і ще раз швидкість. Там багато розвилок і "вісімок", а хлопці не вписалися в поворот і злетіли з дороги. Машину практично розірвало надвоє", - описав ситуацію Руслан.

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Ростислав і Віталій з одного міста - Бучач. Дружили давно. У Ростислава вдома залишилася мама і сестра, а його батько теж на заробітках у Польщі.

Віталій минулого тижня зробив пропозицію своїй дівчині Нелі. І поїхав до Польщі, щоб заробити грошей на весілля.

Віталій Падух з нареченою / Facebook Віталій Падух

"Просити у батьків грошей він не хотів, вирішив, що може сам заробити. Його батько також працює в Польщі. А вдома залишилася мама і дві сестри, молодшій всього 8 років", - кажуть рідні.

Зараз польська поліція проводить розслідування - що саме стало причиною аварії і загибелі молодих людей.

Що відомо про аварію в Польщі

У четвер, 7 жовтня, рано вранці у польському місті Катовиця злетів з дороги, перекинувся і врізався в дерево автомобіль Opel Astra. Від сильного удару машину зігнуло навпіл, а дерево вирвало з коренем.

Частини автомобіля розкидало по всій дорозі, поліція змушена була перекрити повністю рух на цій ділянці, утворилися великі затори.