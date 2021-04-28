Донбас не хоче війни з Києвом - Лавров

Лавров заявив, що Донбас не хоче війни з Києвом / Reuters

Жителі Донбасу не хочуть війни з Києвом, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Водночас він підкреслив, що зміна мінських угод може призвести до "різанини на Донбасі".

"Ніхто з цих районів на решту України не нападав. Їх оголосили терористами, на них націлили спочатку антитерористичну операцію, потім якусь операцію об'єднаних сил. Але у них немає жодного бажання, ми це знаємо твердо, вести війну з представниками київського режиму", - розповів Лавров в інтерв'ю РИА Новости.

За його словами, Захід упереджено оцінює ситуацію на сході України і безоглядно вигороджує дії Києва.

Водночас він зазначив, що тільки захід може змусити Київ виконати мінські угоди для врегулювання на Донбасі.

"Зараз головне, головна відповідальність лежить на Заході, тому що тільки Захід може змусити (президента України Володимира) Зеленського зробити те, під чим підписався його попередник і під чим підписався Зеленський, коли у грудні 2019 року в Парижі підтвердив разом з президентами Росії, Франції і канцлером Німеччини безальтернативність мінських домовленостей і взяв на себе зобов'язання інкорпорувати питання особливого статусу Донбасу до законодавства та в основний закон", - підкреслив глава зовнішньополітичного відомства Росії.

Він нагадав, що Росія проти зміни мінських угод. За його словами, зміни можуть призвести до "різанини на Донбасі".

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