Дорога України у НАТО і ЄС в обмін на СП-2: США і Європа прийняли потужне рішення на підтримку Києва

Україна після запуску СП-2 повинна отримати дорожню карту щодо вступу до НАТО і ЄС - заява / УНІАН

Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, голова комітету Сенату США у закордонних справах Боб Мендес, а також їхні колеги з Великобританії, Ірландії, країн Балтії, Польщі та Чехії підписали спільну заяву, згідно з якою вони висловили свою незгоду з угодою між Штатами і ФРН щодо Північного потоку-2. У якості компенсації вони пропонують надати Україні чітку дорожню карту щодо вступу Києва до Євросоюзу і НАТО.

Як повідомляє американське видання Axios, голови комітетів у закордонних справах 11 держав на чолі з США висловили жаль у зв'язку з тим, що Вашингтон і Берлін прийняли рішення, яке дозволить завершити добудову газопроводу Північний потік-2.

Згідно з їх заявою, СП-2 – це геополітичний проект, завданням якого є подальша експансія впливу РФ у Європі за рахунок отримання домінуючих позицій на європейському енергетичному ринку. Газопровід несе загрозу безпеці Україні, країнам Євросоюзу і США.

При цьому, стверджують парламентарі, після запуску Північного потоку-2 Москва отримає новий інструмент шантажу і чинення тиску на Україну. Західний світ має бути до цього готовим і взяти на себе зобов'язання щодо підтримки обороноздатності та безпеки української держави. Заходу слід провести роботу щодо посилення санкцій проти Росії.

Крім того, парламентарі закликали до розробки спеціального алгоритму, який дозволить Україні вступить до Євросоюзу і НАТО у тому випадку, якщо Київ проведе потрібні реформи і створить умови, які відповідатимуть вимогам європейської та євроатлантичної інтеграції.

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читайте такожАтака РФ на Україну призведе до потужного удару: Лашет поставив ультиматум Москві через СП-2"Ми також повинні взяти на себе зобов'язання розробити дорожню карту на шляху України до вступу у НАТО, якщо Україна проведе необхідні реформи і відповідатиме стандартам членства у НАТО. Щоб консолідувати зусилля українського уряду щодо перетворень, а також демократії і прав людини в регіоні, ми закликаємо узгодити перспективу членства у ЄС для України", - підкреслюється у заяві.

Північний потік-2

Президент України Володимир Зеленський на початку липня закликав США і Євросоюз реалізувати заходи щодо зупинки добудови Північного потоку-2 – газопроводу, який несе загрозу безпеці української держави.

Лідер партії ХДС, наступник Меркель Армін Лашет заявляв, що ЄС може відключити СП-2 у тому випадку, якщо Росія скористається газопроводом як зброєю проти Києва.

Колишній глава МЗС України Костянтин Грищенко припустив сценарій, за якого Німеччина може відкласти введення до експлуатації Північного потоку-2 на 3-4 року у тому випадку, якщо новим канцлером ФРН стане представник Партії зелених.

США і Німеччина 21 липня оголосили про угоду відносно СП-2: документ передбачає обіцянки Берліна щодо гарантій для України. Йдеться про санкції щодо Росії у разі нової агресії Москви проти Києва, а також продовження російсько-українського договору щодо транзиту газу до Європи ще на 10 років.

В Офісі Зеленського розкритикували рішення Вашингтона і Берліна щодо Північного потоку-2. За словами прессекретаря глави держави Сергія Никифорова, декларація нічого конкретного Києву не гарантує. Тому Україна продовжить боротьбу з СП-2 і вестиме подальші перемовини із Заходом.

Журналісти американського видання Bloomberg стверджують, що Німеччина не зупинятиме роботу Північного потоку-2 у разі нової атаки Росії на Україну. За такого сценарію будуть нові санкції проти Москви на рівні Євросоюзу.